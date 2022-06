Le 28 juin 2022, Atos et Renault ont annoncé conjointement dans un communiqué, la signature d'un partenariat dans le but de développer et de commercialiser une plateforme de collecte de données industrielles à grande échelle. En proposant cette solution aux entreprises du secteur industriel, les deux firmes espèrent aider les acteurs de l'industrie dans leur transition numérique.

IDscale, un outil pour collecter les données des équipements industriels

Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale de Renault, les équipes IT de la firme ont développé la solution IDscale : un outil collectant et structurant les données issues des équipements industriels tout au long de la chaîne de production.

Ainsi, les données sont normalisées dès leur collecte puis contextualisées selon leur nature et enfin, mises à disposition dans le cloud pour les directions métiers. Des tableaux de bord et des outils d'analyse ont pour but de faciliter et d'accélérer la création et le déploiement de nombreux cas d'usage industriels.

À l’heure actuelle, l'outil est déjà fonctionnel : il est présent au sein de 22 usines de Renault et remonte les données de plus de 7 500 équipements avec des modèles de données standardisées pour une cinquantaine de processus de fabrications différents. Toutefois, afin d'améliorer sa solution et pour pouvoir la proposer à d'autres acteurs du secteur industriel, la firme a souhaité s'associer avec Atos, l'entreprise de services du numérique française ayant annoncé sa scission en deux entités distinctes dans les prochains mois.

L'apport d'Atos pour améliorer la solution IDscale développée par Renault

Comme l'indique Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel de Renault, « cette collaboration permet à Renault de commercialiser notre savoir-faire afin d’aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l’échelle de leur transformation numérique ». Atos viendra renforcer et industrialiser IDscale grâce à ses compétences technologiques.

La solution bénéficiera de l'offre Edge to Cloud d'Atos, permettant d'analyser en temps réel un important volume de données industrielles complexes. Ces données seront sécurités depuis le Edge (la périphérie) vers les plateformes cloud. De plus, grâce à la gamme de serveurs BullSequana Edge, l'inférence des modèles d'intelligence artificielle (à savoir, la capacité d'un modèle à réaliser des prédictions efficaces) sera optimisée.

Grâce à Idscale, Renault affirme qu'elle économise d'ores et déjà 80 millions d'euros par an. Elle a désormais pour ambition de déployer sa solution dans l'ensemble de ses 35 usines, ce qui correspond à la collecte de données de 22 équipements, d'ici 2023, ce qui devrait générer une économie de 200 millions d'euros par an.

Ce n'est pas la première fois que Renault s'associe à de grands groupes pour digitaliser sa chaîne logistique ou sa chaîne de production. En 2020, le constructeur automobile s'était associé à Google Cloud pour accélérer la digitalisation de sa chaîne logistique. Plus récemment, le 15 juin, Renault a racheté la start-up Fixter dans le but de numériser la maintenance automobile.