L’évolution des réseaux sociaux est telle qu’il est difficile pour les marques de suivre chacune des nouvelles tendances. Dans un rapport publié il y a quelques jours, Hootsuite et Talkwalker analysent comment, dans cette course effrénée pour attirer l'attention des internautes, les marques arrivent encore à être appréciées par leurs communautés. Dans ce rapport, les deux spécialistes des réseaux sociaux vont bien plus loin que les mentions j’aime, les partages et les commentaires. Le rapport montre que « les marques aimées » ont parfaitement bien compris les nuances de chaque réseau social et sont capables de les utiliser de manière à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs.

Créativité et durabilité : deux critères pour devenir une Love Brand

Réalisé à l'aide de la Talkwalker’s Consumer Intelligence Acceleration PlatformTM, une technologie capable de mesurer le sentiment et l'engagement des consommateurs à partir de données des médias sociaux, le rapport de Hootsuite et Talkwalker montre à quel point la créativité est importante. Ce critère est tout simplement indispensable pour faire partie des marques appréciées par les internautes. Les « marques aimées » prennent des risques créatifs et ne se contentent pas d'attirer l'attention. En téléchargeant gratuitement ce rapport, vous découvrirez des exemples concrets, qui pourraient vous donner quelques pistes de réflexion pour votre propre stratégie.

Dans la même catégorie Meta va éteindre CrowdTangle, son outil de mesure des interactions

En 2022, face à un environnement changeant et complexe, la plupart des marques ont mis l'accent sur des sujets liés à l’environnement et à la protection de la planète. Selon le rapport, les 50 marques les plus aimées en 2022 ont su s’emparer de ces sujets et sont même considérées comme des « leaders en matière de durabilité environnementale, sociale et économique ». Dans ce rapport, vous découvrirez notamment pourquoi la durabilité devient si importante au niveau de la communication des marques. Les stratégies marketing traditionnelles ne fonctionnent plus. Les attentes des internautes ont changé. La relation entre le consommateur et la marque n’est plus la même. L'incertitude globale, en grande partie liée à la pandémie, a modifié les perspectives et les attentes des consommateurs.

Découvrez les 50 marques les plus aimées

Dans le rapport Hootsuite et Talkwalker se sont intéressés aux techniques des 50 marques qui suscitent l'amour des consommateurs. En le téléchargeant, vous découvrirez notamment :

Les 3 piliers de la durabilité

Quelles sont les marques qui suscitent l'amour au niveau local ?

Les conseils de Hootsuite pour développer l'amour pour votre marque

Le rapport montre que les consommateurs sont de plus en plus enclins à abandonner les marques qui ne répondent pas à leurs attentes. Voilà pourquoi les marques qui aspirent à une certaine fidélité doivent « se concentrer sur la création de liens émotionnels forts avec leur communauté ». La personnalisation est également un critère de taille pour 71% des consommateurs qui attendent des entreprises qu'elles offrent des « interactions personnalisées ». Enfin, les marques qui mettent l’accent sur la confiance sont elles aussi récompensées. Il s’agit d’un facteur décisif, qui se trouve désormais au même niveau que la qualité et le prix lors d’une décision d'achat.

Être une marque aimée présente de nombreux avantages. En vous rapprochant de vos consommateurs, vous disposez de données qui révèlent ce qui compte vraiment pour eux. N’oubliez pas de télécharger le rapport pour vous inspirer des stratégies social media des meilleures marques au monde.