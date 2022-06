Cette décision devait être temporaire, liée à la crise sanitaire du Covid-19, mais Airbnb a décidé de la rendre définitive. Il ne sera plus possible d'organiser des fêtes dans les logements loués sur la plateforme, a annoncé la firme dans un communiqué, le 28 juin 2022.

Comment la mesure temporaire est devenue définitive

En août 2020, Airbnb annonce aux utilisateurs de sa plateforme l'interdiction d'organiser des fêtes dans les logements répertoriés sur son site. Une mesure prise pour inciter au respect des gestes barrières et être en accord avec les différentes directives prises durant la pandémie de Covid-19. Cette mesure est venue s'ajouter à l'interdiction préexistante des fêtes organisées via les réseaux sociaux et des soirées non autorisées, susceptibles de déranger le voisinage.

Entre août 2020 et juin 2022, Airbnb a enregistré une baisse significative de rassemblements illégaux (dans le cadre d'une fête par exemple), d'environ 40%. C'était d'ailleurs l'un des objectifs annoncé et souhaité par Juliette Langlais, directrice des affaires publiques Europe chez Airbnb : « Des milliers de séjours ont lieu en France chaque nuit et l’écrasante majorité des voyageurs sont respectueux et attentifs au voisinage. Nous sommes déterminés à éliminer les comportements irrespectueux qui n’ont pas leur place sur Airbnb et pensons que ces mesures proactives nous aident à atteindre cet objectif. »

Limiter l'organisation de fêtes dans les logements Airbnb

Selon l'entreprise, cette suspension temporaire s'est révélée efficace puisque 6 600 personnes ont vu leur compte être suspendu pour cette raison en 2021. Sur la base de ces résultats, elle a décidé d'officialiser définitivement le bannissement des fêtes dans les logements proposés à la location sur la plateforme. « Nous continuerons à sanctionner toute personne qui ne respecterait pas ces règles, pouvant aller jusqu’à la suspension d’une annonce ou à la suppression du compte de la plateforme », précise Airbnb.

Cette interdiction définitive s'ajoute aux différentes mesures déjà prises par l'entreprise pour lutter contre les fêtes : empêcher les personnes de moins de 25 ans sans avis positif de réserver un logement, création d'une ligne d'assistance téléphonique dédiée au voisinage et aux hôtes, possibilité donnée aux hôtes d'annuler une réservation sans pénalité s'il pense qu'un voyageur a l'intention d'organiser une fête, etc.

Après avoir connu une année 2020 compliquée, Airbnb a pu préparer plus sereinement son entrée en bourse en signant des trimestres positifs durant toute l'année 2021. Elle a débuté l'année 2022 en suspendant son activité en Chine pour mieux se concentrer sur le tourisme chinois à l'étranger. La firme réfléchit désormais à lever son interdiction d'accueillir plus de 16 voyageurs dans les logements si ces derniers ont la capacité de le faire.