L’été est souvent une période creuse pour les sites de vente en ligne en raison du peu de temps passé devant nos écrans. Néanmoins, il est possible de profiter de ces quelques semaines pour tester de nouvelles stratégies commerciales et marketing afin de préparer les mois qui suivent.

Pour ce faire, il est nécessaire de se pencher sur les dernières tendances et les évolutions des habitudes de consommation. L’objectif est de réussir à anticiper les besoins et envies des acheteurs pour leur offrir la solution nécessaire.

Dans la même catégorie Walmart présente Triplet Model, sa solution de cloud hybride

Pour découvrir des données très récentes sur le parcours d’achat des consommateurs, Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous invite à son webinar trimestriel, Commerce Pulse. Cette conférence, qui aura lieu en anglais, se tiendra le mercredi 13 juillet 2022 à 17h. Il s’agit d’une opportunité de connaître les évolutions du secteur de l’e-commerce.

Comprendre où en est l'e-commerce aujourd’hui

Pour cerner les évolutions du secteur de l’e-commerce, Bloomreach a collecté et décrypté les données de plus de 500 sociétés utilisatrices de sa plateforme. L’entreprise s’est focalisée sur les comportements d’achats de leurs clients sur le web. L’objectif est d’identifier les changements dans leur manière de consommer et de se procurer des produits. Avec un pouvoir d’achat en baisse en raison des multiples problématiques politiques, économiques et sociales, les habitudes de consommation risquent d’être bien différentes de celles observées au trimestre dernier.

Pour cette raison, les experts vous feront part des insights à retenir pour bien comprendre tous ces changements. Ils redescendront toutes les métriques clés et ce qu’elles impliquent pour des zones géographiques précises, pour les indicateurs clés de performance (KPI) ainsi que pour certains segments d’utilisateurs.

L’ensemble de ces données vous permettra de mieux cerner où en est l’e-commerce aujourd’hui et les évolutions à venir dans les prochains mois. Elles vous seront utiles pour créer votre future stratégie commerciale et marketing et concevoir l’expérience client adéquate.

Cerner les besoins, préférences et attentes des consommateurs

L’objectif de cet événement en ligne est d’identifier les besoins émergents des consommateurs, ainsi que leurs nouvelles envies en matière d’achat : vêtements et chaussures, produits de luxe, meubles, appareils électroniques… Certains articles suscitent particulièrement leur intérêt. Pour cette raison, les spécialistes vous dévoileront les catégories de produits les plus populaires.

Pour ce faire, ils analyseront leur trafic, leur nombre de ventes ainsi que leur taux de conversion comparé au premier trimestre 2022. Il s’agira de métriques très récentes et très précises. Le but est que vous puissiez les utiliser immédiatement pour mettre en place une stratégie effective dès le début de l’été, et qui sera efficace tout au long des prochains mois.

Plusieurs experts participeront à cette webconférence du 13 juillet 2022 afin de vous faire découvrir les grandes tendances e-commerce à suivre dans les prochains mois. Parmi eux, Brian Walker, le Chief Strategy Officer de Bloomreach. Avec plus de vingt ans d’expérience dans le commerce digital, il a une grande connaissance de ce marché. Il sera donc capable de décrypter les chiffres et tendances qui seront présentés, et d’avoir un recul sur toutes ces transformations.

Richard Berkman, Global Leader of Digital Commerce chez IBM iX, sera à ses côtés. Il a une expérience solide en e-commerce, en conception d’entreprise et en expérience client. En 1997, il a orchestré la première transaction en ligne depuis l’espace lorsqu’il a permis à des astronautes de faire leurs achats de Noël depuis les étoiles.

Michelle DeMaio, Corporate Communications Manager et Jean Lestréhan, Marketing Automation Specialist au sein de Bloomreach, animeront cette conférence à leurs côtés.

Vous l’aurez compris, le Commerce Pulse organisé par Bloomreach est le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Il vous permettra d’avoir une longueur d’avance sur l’évolution des envies des consommateurs. De cette façon, vous pourrez créer rapidement l’offre adaptée à leurs besoins. Cela est essentiel pour se distinguer de ses concurrents et booster son business. Pour découvrir les dernières données du secteur de l’e-commerce, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar.