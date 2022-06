Dans le cadre d’une étude effectuée du 4 au 5 mai 2022 sur le panel d’OpinionWay, PayPal est sorti vainqueur du classement Marque Préférée des Français dans la catégorie Applications de Paiement, fait savoir l'entreprise. Cette distinction qui sera valable durant deux années consolide la notoriété de la société dans le monde, à l’heure où la France représente son quatrième plus gros marché international, avec 14 millions de comptes actifs.

PayPal séduit les Français

PayPal a été élu Marque Préférée des Français avec une avance confortable de 44 points sur le second du classement dans la catégorie Applications de Paiement. Dans l’étude réalisée le 4 et 5 mai 2022 auprès de 1057 personnes de nationalité française, une grande partie des interrogés ont tranché en sa faveur.

Francis Barel, Directeur de PayPal France, a qualifié cette récompense de « plus belle consécration qui soit » dans un communiqué. Il a également salué les efforts fournis par l’entreprise pour optimiser son business model et gagner la confiance des utilisateurs. « PayPal a toujours été une entreprise centrée autour de ses clients. Nous sommes fiers d'être des Customer Champions, en mariant sécurité et simplicité, car dans les paiements, l'un ne va jamais sans l'autre », s’exprime-t-il.

PayPal continue d’innover

PayPal a été fondé aux États-Unis en 1998 avec l’ambition de simplifier les transactions financières, par l’intermédiaire de solutions de paiement alternatives aux chèques et cartes bancaires. Aujourd’hui, il compte plus de 400 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

En 2021, il a développé le Digital Wallet, une application ergonomique et accessible utilisant les technologies d’IA et de machine learning et permettant de :

Recevoir et envoyer de l'argent à des proches,

Effectuer des achats par QR codes,

Accéder à la solution de paiement échelonné de 4x sans frais,

soutenir des causes et organisations caritatives qu’ils souhaitent…

Son engagement pour la vulgarisation des paiements et des financements s’étend aux entreprises. En mai 2022, PayPal a lancé la solution Financement Pro qui offre aux TPE/PME l’accès à un financement rapide en quelques minutes.