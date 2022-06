Après 3 ans d’absence, pour cause de pandémie, l’incontournable Summer Édition LesBigBoss était de retour en présentiel du 20 au 21 mai 2022 en Grèce. Cette édition 2022 était principalement centrée sur le Web3. L’occasion pour les centaines de décideurs et de partenaires présents de faire le plein de rencontres fructueuses. L’occasion aussi pour Siècle Digital de réaliser une série de podcasts dédiés, autour des thèmes du Web3, de la transformation numérique, de l’omnicanalité et du e-commerce.

Hervé Bloch, cofondateur de LesBigBoss

Parmi les 700 décideurs et acteurs du digital marketing réunis lors de cette édition 2022, Siècle Digital a pu rencontrer en premier lieu Hervé Bloch, cofondateur et PDG de LesBigBoss. Le Boss des BigBoss en a profité pour expliquer comment l’entreprise a dû innover pour traverser la crise du Covid-19 et pourquoi ce 15e opus, le premier en présentiel depuis 3 ans, a pour sujet le Web3. Cette édition revêtait aussi un engagement social à travers le soutien à l’association Tout Le Monde Contre Le Cancer. Hervé Bloch était en tout cas ravi de ce retour en présentiel :

Clément Foucher, cofondateur de Métav.rs

Cette Summer Édition a été l’occasion d’aborder l’incontournable thème du métavers. Élément phare du Web3, le métavers comptait lors de cet événement annuel un jeune représentant : Clément Foucher, cofondateur de Métav.rs. Malgré toute l’encre que font couler les métavers et les NFT, beaucoup de questions subsistent. Ces technologies sont-elles assez abouties pour que des entreprises se lancent sérieusement dedans ? Quelles sont les utilités, pour une marque, à utiliser des NFT ou à acheter un terrain dans un métavers ?

Toutes ces questions, Siècle Digital les a posées à Clément Foucher. Optimiste quant à l’utilité du Web3, il n’en est pas moins réaliste sur le chemin qu’il reste à parcourir pour sa démocratisation, avouant même que certaines entreprises, selon leurs cibles, ne devraient pas du tout se lancer dans le métavers :

Valérie Dassier, Directrice Générale Adjointe chez IKKS

Depuis l’annonce du changement de nom du groupe Facebook en Meta, nombre d’entreprises se plongent dans les métavers, souvent en achetant un terrain, à l’image de Carrefour. Une tendance qui touche certains secteurs plus que d’autres, comme la mode. Pour la marque de prêt à porter IKKS, il n’est pas encore question de sauter ce pas. Valérie Dassier, Directrice Générale Adjointe chez IKKS, le Web3 et le métavers, affirme que c'est tout de même la future norme.

Du côté de IKKS, ça s’agite donc en coulisse. Celle qui a déjà effectué plusieurs immersions dans le métavers et les NFT compte constituer une équipe dédiée au Web3 dans les prochains mois, afin de pleinement investir les métavers dans les années à venir :

François Xavier Le Gal, Directeur Général de Mr Suricate

Parler du Web3, du numérique et du marketing digital, c’est aussi évoquer les bugs qui y sont liés. Des bugs qui semblent souvent complexes, tout comme les solutions pour les résoudre. Cependant, des résolutions simples et accessibles existent aujourd’hui, grâce au no-code notamment.

À ce 15e opus se trouvait justement, en tant que partenaire premium, Mr Suricate, entreprise spécialisée dans la gestion de bugs. Son Directeur Général, François Xavier Le Gal, était au micro de Siècle Digital. Un entretien qui a permis d’aborder le nombre important de bugs, la façon de les anticiper et surtout, comment les résoudre facilement :

Luca Gerini, Directeur Général d'Interflora Espagne, Portugal et Italie

Dans l’immense village vacance réservé pour l’événement LesBigBoss, Siècle Digital a également pu croiser Luca Gerini, Directeur Général d’Interflora Espagne, Portugal et Italie. L’occasion de réaliser un nouvel épisode de Culture Numérique, autour de son parcours, mais aussi de son thème de prédilection : la transformation numérique.

Comment amener de la meilleure manière possible une transformation numérique dans un grand groupe, mais aussi dans des entreprises de plus petite taille, comme une PME ?

Rémi Poirson, Directeur Digital et Marketing chez Habitat

Le numérique, et par extension le e-commerce, apparaît donc aujourd’hui incontournable pour n’importe quelle entreprise, la pandémie ayant accéléré la tendance. Certaines ont réalisé la transition dès le début des années 2010, comme la société d’ameublement Habitat. Pour Rémi Poirson, Directeur Digital et Marketing chez Habitat, le e-commerce est aussi bien essentiel pour une entreprise que pour les consommateurs. Le commerce en ligne et plus globalement le numérique seraient des compléments aux magasins physiques, qui gardent selon lui une grande utilité :

Luce Bruneri, Directrice de la Transformation Digitale chez Class'Croute

Dans les travées de cet événement se trouvait aussi Luce Brunerie, Directrice de la Transformation Digitale chez Class’Croute. Si l’enseigne bien connue de restauration était représentée lors de la Summer Édition de LesBigBoss, c’est parce qu’elle se digitalise de plus en plus, mais que des progrès restent justement à réaliser.

Comme beaucoup d’autres entreprises de son secteur, Class’Croute a dû innover pour faire face aux récentes restrictions sanitaires. Une innovation qui passe par de nouveaux outils technologiques, à l’image d’un frigo connecté, mais aussi par le digital :

Florent Guibert, Directeur Marque et Médias chez CDiscount

Certaines entreprises, pourtant pionnières dans le passé, n’ont pas encore franchi le cap du Web3. C’est le cas de CDiscount, notamment représentée à LesBigBoss Summer Édition 2022 par Florent Guibert, Directeur Marque et Médias. Précurseure du e-commerce, la société française n’a pas encore réellement investie le Web3. Une question de temps et de prudence pour Florent Guibert, qui n'exclut cependant pas de futurs innovations dans le domaine :

Edouard Ducray, cofondateur de Adrenalead

Piliers du Web2, les cookies tiers vont bientôt disparaître. Mainte fois repoussée, leur extinction est prévue pour 2023, signant la mort d’un modèle par la même occasion. Ce changement oblige donc un nombre important d’entreprises à trouver des alternatives. Parmi ces alternatives, il y a la méconnue mais non moins efficace Web Push Notification.

Edouard Ducray, cofondateur de Adrenalead, une entreprise spécialisée dans la Web Push Notification, a expliqué à Siècle Digital les nombreux avantages de ce système. Alors qu’est-ce que la Web Push Notification exactement et est-ce réellement une solution miracle ?