Bien que la seconde partie de la quatrième et dernière saison de Stranger Things sorte en juillet, les fans garderont un souvenir de l’ambiance, des personnages et des « choses étranges » qui les ont fait frissonner à travers la nouvelle boutique dédiée à la série phare. Situé en plein cœur de Paris au 44 avenue des Champs-Élysées, ce pop-up store inédit attend les visiteurs avec des répliques fidèles des décors emblématiques de la série et son lot de produits dérivés. D'autres ont également ouvert à Dallas et Chicago.

Revivre Stranger Things dans la réalité

La boutique consacrée à Stranger Things a ouvert ses portes aux Champs-Élysées le 24 juin pour apaiser l’excitation des fans, avant la sortie de la finale qui sera encore « plus sombre » et plus « plus intense » que les saisons précédentes, selon Ross Duffer, co-créateur de la série.

Le magasin éphémère de Netflix, propose de replonger dans un espace complètement immersif établi sur 440 m². Les deux étages du pop-up store reconstituent les endroits typiques de la série, comme le laboratoire russe, le Palace Arcade, le centre commercial Starcourt Mall, et la maison de Joyce.

Toutes les références à la série et ses décors sont reproduits dans les nombreux rayons de la boutique pour offrir un parcours physique réaliste. À travers cette nouvelle expérience, Stranger Things étend ses dimensions au-delà de l’écran. Cela confirme également la stratégie de Netflix en considérant ses séries comme des marques, avec en plus des jeux vidéo.

Des produits dérivés pour garder un souvenir de Stranger Things

La boutique de Netflix fait office de magasin de souvenirs. Les produits dérivés sont prévus pour compléter les collections des fans. Les tasses, t-shirts, pulls, mais aussi les figurines et peluches sont à découvrir dans le store.

En revanche, il faut débourser des sommes « astronomiques » pour s’offrir ces souvenirs, témoignent les premiers inconditionnels qui ont franchi la porte de la boutique. Certains ont notamment rapporté des prix excessifs avec des chouchous à 25 euros le lot de trois.