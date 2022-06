La crise sanitaire a chamboulé la manière dont les entreprises travaillent et collaborent. Le télétravail et le mode hybride se sont fortement développés et sont désormais ancrés dans les modes de travail des salariés.

Pour les managers, cela signifie qu’il faut réussir à jongler entre les collaborateurs au bureau, et ceux exerçants depuis chez eux. Toutefois, on ne manage pas de la même façon en présentiel et en distanciel.

Le mardi 28 juin à 14h30, Jamespot, le spécialiste français de la Digital Workplace et des logiciels collaboratifs, organise un webinar pour vous expliquer comment bien gérer ses équipes à l’ère du travail hybride.

Le mode hybride : nouvelle normalité, nouveaux enjeux

Alors que les conséquences et restrictions liées à la crise sanitaire s’estompent, certaines entreprises ont décidé de ne pas revenir sur un travail entièrement en présentiel. Le mode hybride est de vigueur. Pour les collaborateurs, cette manière de travailler présente des avantages considérables : meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plus de productivité, des liens plus solides avec ses collègues…

Si les atouts de l’environnement de travail hybride semblent évidents, il impose cependant aux managers de repenser leur manière de diriger leurs équipes. En effet, ils doivent trouver un moyen d’encadrer les collaborateurs en télétravail, et ceux présents sur site. L’objectif est de réussir à créer une bonne cohésion et garantir une communication optimale, peu importe où ils se trouvent. Il faut également assurer une gestion des projets efficace malgré que les équipes soient dispersées géographiquement.

Lors de ce webinar, Julie Petignat, Head of Customer Success chez Jamespot et Eric Bounyavath, Directeur commercial au sein de l’entreprise, reviendront sur tous les défis qu’implique le mode hybride, mais aussi sur ses opportunités. La transformation des méthodes de travail est une occasion d’accélérer la digitalisation de sa société, et d’en faire un avantage concurrentiel. C’est aussi l’occasion de repenser les pratiques de travail pour rendre ses équipes plus agiles.

Adopter les bonnes pratiques et choisir les bons outils

En leur qualité de manager, les deux intervenants vous dévoileront les pratiques à adopter pour manager efficacement ses équipes à l’ère hybride. Ils vous fourniront de nombreuses astuces pour conserver une bonne dynamique de travail, assurer une communication efficace entre chaque service et veiller au bien-être de ses collaborateurs, qu’il soit au bureau ou chez eux.

Manager dans un contexte hybride signifie nécessairement qu’il faut déployer des processus de travail inédits et privilégier de nouvelles solutions. Les experts de Jamespot vous présenteront celles existantes, à commencer par la Digital Workplace. Il s’agit d’un environnement de travail numérique connecté et modulaire, au cœur duquel sont regroupés les informations et outils indispensables pour travailler et collaborer.

Voici le programme complet de cet événement du mardi 28 juin 2022 :

Travail hybride : enjeux et nouveaux défis ;

Travail hybride et management des équipes : conseils, process et bonnes pratiques ;

Jamespot, votre Digital Workplace modulable pour adopter le travail hybride ;

Présentation de Jamespot ;

Une session de questions/réponses.

En participant au webinar de Jamespot, vous vous assurez de repartir avec des conseils qualitatifs sur le management hybride. Vous pourrez les appliquer tout de suite dans votre entreprise. Si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, il est possible de recevoir le replay une fois la webconférence terminée. Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire gratuitement !