La limite des 280 caractères autorisés sur Twitter pourrait bientôt disparaître au profit des contenus plus longs. D’après une annonce officielle du réseau social, une fonction de rédaction de contenus et d’articles de blog illustrés, nommée Notes est en cours de test dans 4 pays.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Une alternative aux Threads

La dernière fois que Twitter a annoncé l’extension de la taille d’un Tweet, c’était pour doubler les 140 caractères autorisés en 2017. Aujourd’hui, cette norme fixée à 280 caractères maximum est encore loin de satisfaire les utilisateurs, qui doivent recourir aux Threads (ou fils) pour publier des posts plus détaillés.

Récemment, la société a cherché le moyen de contourner cette limite avec le test d’une fonction Notes. Notes est un outil de rédaction de contenus au format long jusqu’à 2500 mots. Une fois rédigée, la Note est publiée et partagée par tweet.

Comment ça fonctionne ?

Notes est une fonction à part entière qui intègre de nombreuses options d’écriture et d’édition. Elle permet de créer des posts de blog, avec des paramètres de mise en forme et d’insertion d’images, GIF et vidéos.

Les Notes sont différentes des tweets. Elles s’activent en rejoignant l’option Messages depuis le menu latéral gauche, qui donne accès au bouton Écrire. Un autre bouton Valider permet ensuite de récupérer le lien pour le partager dans vos tweets ou vos messages privés. Les autres utilisateurs auront la possibilité de retweeter la Note en copiant le lien URL dans l’éditeur de tweets. Twitter précise que les Notes sont modifiables, à partir d’une étiquette située en haut de page.

Twitter Notes est disponible en test aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Ghana. Le programme de déploiement de la version officielle n’est pas encore défini à l'heure actuelle. Toutefois, les utilisateurs peuvent déjà s’attendre à ce que la fonction offre une meilleure expérience, en tout cas différente.