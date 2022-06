Objet de bien des rumeurs et prédictions depuis quelques années, le casque de réalité augmentée d'Apple n'a pour l'instant jamais été évoqué officiellement par le géant de Cupertino. Et si l'on subodore une annonce prochaine (que certains prédisaient à tort lors de la dernière WWDC), Apple reste jusqu'à présent très discret. C'est donc avec une certaine surprise qu'on apprend cette semaine de CNBC que Tim Cook, emblématique CEO de la marque, a lui-même donné des indications qui tendent à confirmer l'existence d'un tel produit.

Dans le cadre d'un entretien accordé au China Daily USA, Tim Cook a indiqué que l'AR était un sujet central pour Apple, et a clairement laissé entendre que des nouveautés importantes étaient à venir sur ce terrain dans l'offre du groupe.

Dans la même catégorie Le Web3 est-il vraiment décentralisé ?

« Restez à l'écoute pour voir ce que nous avons à offrir »

« Comme vous le savez peut-être, la réalité augmentée m'enthousiasme énormément. Et la chose la plus importante pour toute technologie, y compris la réalité augmentée, est de mettre l'humanité au centre », a indiqué le patron d'Apple avant d'évoquer le travail actuel de la firme en matière d'AR, principalement sur le plan logiciel pour les iPhone et iPad.

« Mais je pense que nous sommes encore au tout début de l'évolution de cette technologie. Je ne pourrais pas être plus excité par les opportunités que nous avons vues sur ce secteur, et restez à l'écoute pour voir ce que nous avons à offrir », a toutefois ajouté l'intéressé, laissant comprendre qu'Apple aurait bel et bien des choses à nous dire, potentiellement au sujet d'un nouveau produit, dans les mois à venir.

Si ces déclarations peuvent paraître ténues, c'est tout simplement la première fois que que Tim Cook laisse aussi clairement entendre qu'Apple a plus à offrir que les applications en AR proposées depuis quelques années maintenant sur iPhone et iPad. Pour concurrencer Meta et son « Metaverse », mais aussi Microsoft et son casque de réalité augmentée HoloLens (disponible depuis 2016), Apple devra clairement aller plus loin. En l'état, les expérimentations (encore marginales) d'Apple en matière de réalité augmentée ont surtout permis à la marque de mettre en place tout un écosystème d'outils de développement qui lui seront précieux si un casque d'AR marqué d'une pomme voit bien le jour.

Et selon Bloomberg, la chose pourrait se concrétiser prochainement. Le média américain rapportait il y a quelques semaines qu'une première version de ce nouveau produit aurait été présentée au conseil d'administration d'Apple. Signe que quelque chose semble bien en préparation pour la fin d'année 2022 ou le début 2023.