Pour ses 20 ans, Google News revêtira un nouvel habillage. Annoncé ce mercredi 22 juin, le changement de look de la section d'actualités concerne essentiellement l’organisation des onglets de sélection des rubriques locales, qui seront déplacés sur le haut de la page. D’autres paramètres, comme la personnalisation des thèmes et la vérification des faits, intègrent également la nouvelle page, selon le communiqué de Google.

Une page d’accueil qui ressemble aux lecteurs

Les utilisateurs de Google Actualités aborderont l’actualité d’une autre façon, à travers la nouvelle présentation du site. Contrairement à l’ancienne mouture, le contenu est plus ergonomique. Pour s’en assurer, Google a changé le positionnement des actualités locales et d'autres rubriques, en les migrant en haut de page. Cela libère de l’espace à la fenêtre principale et permet de découvrir plus d’actualités.

Le remodelage de Google News s’aligne sur les besoins de prioriser les grands sujets importants. Entre autres, le nouveau look facilite le repérage des actualités susceptibles d’intéresser les lecteurs. Il est possible de personnaliser les thèmes et ajouter des filtres pour accéder à des actualités plus pertinentes.

Des informations sûres et vérifiables

La fiabilité des informations fait partie des grands objectifs de Google News. « Notre vision pour Google Actualités est axée sur le renforcement de l'accès aux actualités locales, la fourniture d'un accès à un large éventail de sources et la lutte contre la désinformation tout en protégeant le Web ouvert », explique le communiqué de l’entreprise.

La nouvelle rubrique « Fact Check » vise à contrôler la provenance des informations et les avis des spécialistes sur une actualité. « Avec ce contexte supplémentaire, vous pouvez suivre les recommandations d'experts pour vérifier la source et voir ce que les autres disent sur un sujet, vous aidant à prendre des décisions plus éclairées sur les sites que vous voudrez peut-être visiter et quels résultats vous seront les plus utiles », déclare Google.