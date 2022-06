Amazon vient d’annoncer ce 21 juin la création d’un nouveau centre de recherche dédié aux réseaux quantiques. L’entreprise disposait déjà d’un centre pour l’informatique quantique et d’un laboratoire pour le développement de solutions quantiques. Le Center of Quantum Networking (CQN) a pour mission de répondre aux défis scientifiques et d'ingénierie posés par les réseaux quantiques, censés révolutionner les télécommunications.

Amazon veut démocratiser l’informatique quantique

Amazon se réjouit du développement rapide de l’informatique quantique, de plus en plus accessible pour les chercheurs et les développeurs. L’entreprise se vante d’avoir contribué à cette disponibilité via ses services dans le cloud, comme Amazon Bracket lancé en 2019.

Le quantique, c’est l’exploitation des caractéristiques de l’infiniment petit, comme les atomes, pour améliorer les performances des technologies. En informatique, le quantique permet de dépasser le fonctionnement binaire classique des ordinateurs. L’unité d’information, le bit, devient un qubit, capable d’effectuer des calculs encore plus complexes.

La société américaine estime que l’informatique quantique ne représente qu’une portion des possibilités technologiques offertes par ce champ scientifique. Pour débloquer le plein potentiel des appareils qui reposent sur cette science, ils doivent être connectés ensemble via un réseau quantique, équivalent plus puissant de la connectivité internet d’aujourd’hui, selon Amazon.

Une technologie pour révolutionner les télécommunications

Avec les réseaux quantiques, il est possible de connecter entre eux les processeurs qui constitueront les serveurs cloud de demain. Serveurs que Amazon Web Service, leader actuel des services dans le cloud, veut intégrer à son offre. Le géant de la tech souhaite profiter de cette innovation pour améliorer les performances de ses technologies, dans l’optique de maintenir sa position dominante.

Concrètement, les réseaux quantiques vont permettre l’amélioration des techniques de communication moderne comme les fibres, les détecteurs et les lasers. Son avantage est qu’il ne demande qu’un seul photon, le plus petit élément qui compose la lumière, pour connecter les appareils entre eux.

Cela constitue toutefois un défi de taille. Même si un seul photon permet d’accéder aux capacités du quantique, le principe même de l’infiniment petit empêche l’amplification du signal, ce qui limite la portée du réseau. C’est ce challenge que doit relever le nouveau centre de recherche d’Amazon. Les chercheurs et ingénieurs ont pour mission de concevoir des répéteurs de signaux quantiques capables d’augmenter la portée du photon. À terme, la firme de Jeff Bezos voudrait créer un réseau global.

Des chercheurs néerlandais ont déjà développé une technique pour empêcher la disparition du photon, après que celui-ci ait parcouru une certaine distance : la téléportation quantique. Cette méthode, révolutionnaire, permet de transporter de l’information d’un émetteur vers un récepteur, instantanément, sans passer par une fibre. La téléportation a uniquement été réalisée sur une distance de quelques mètres en laboratoire et n’a transporté qu’un seul qubit d’information. Amazon espère accélérer le développement de ce principe pour augmenter la quantité d’informations transmises.