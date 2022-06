La blockchain est un sujet qui fascine et qui intervient dans la majorité des secteurs de l’économie. Bien qu’appliquée initialement dans les Bitcoins et les crypto-monnaies, ses applications sont de plus en plus variées. Voici un tour d’horizon de son usage pour les Smart Cities.

Vers la “Blockchain Of Things” (BoT)

La Blockchain of Things est un nouveau concept qui consiste à lier la Blockchain et l’IoT (Internet des Objets). Ce concept consiste à tirer parti des Smart Contracts afin de créer une interconnexion via l’Internet des Objets, leur permettant d’envoyer et de recevoir des données.

Le “Smart Contract” est une transaction sécurisée effectuée via le réseau Blockchain. Cette transaction est soumise à des conditions inscrites sur un programme informatique. Le “Smart Contract” va consister en la programmation d’hypothèses sous forme de code afin de pouvoir lier les actions dont l'exécution est déclenchée automatiquement lorsque l’ensemble des conditions convenues sont remplies.

SmartKey, jeune société de blockchain, s’impose aujourd’hui comme une disruption dans l’ère de l’IOT et est la seule plateforme à connecter la blockchain et l’IOT avec pour objectif de démocratiser ce nouveau concept de “Blockchain of Things”.

Le système de SmartKey, l’avenir de la technologie IOT

L’objectif de Smart Key est de devenir la norme de communication de l’IOT en combinant les technologies Oracle de seconde génération, la Blockchain of Things et la puissance de la decentralized finance (DéFi) pour créer une clé d’accès unique appelée Smart NFT.

Plus simplement, le système universel de communication de SmartKey permettrait de standardiser l’ensemble des applications IOT utilisées pour chaque service.

Ces services traditionnels pourront donc se réinventer et s’améliorer fortement grâce à l’usage de ce système.

En quoi le système de Smartkey peut bénéficier à la ville de demain ?

Grâce à cette démocratisation de l’accès aux services, nous pouvons imaginer de nombreux cas d’usages pour les Smart Cities. Le système SmartKey, permet l’autopartage et offre un accès automatisé aux voitures, maisons et hôtels. De plus, la DéFi permet aux utilisateurs de payer ces services en crypto-monnaies.

De nombreux scénarios sont alors envisageables : déverrouiller automatiquement des voitures de location, accéder à des logements ou chambres d’hôtels, permettre aux services d’urgence d’accéder aux endroits sécurisés, etc…

Le partenariat d’Orange et SmartKey, un cas d’usage bien précis

En juillet 2021, Orange s’associe à SmartKey pour proposer la première carte SIM Blockchain Internet of Things. Cette carte SIM utilise la technologie Blockchain afin de permettre une gestion des capteurs plus sécurisée, fluide et rapide.

À travers l’usage de cette carte SIM, les services d’urgence pourront accéder plus rapidement aux endroits sécurisés. Cette nouvelle carte SIM a été testée dans la ville d’Olsztyn en Pologne et ses usages se sont avérés très prometteurs. À la suite de ces tests, Orange a distribué plus de 2 millions de cartes SIM à travers 80 villes polonaises.

Les capacités du système SmartKey et plus globalement de la Blockchain ne sont pas encore mises à profit des Smart Cities. Néanmoins, leur automatisation de l’accès aux services nous porte à croire que cette technologie aurait de nombreux avantages dans l’écosystème des Smart Cities.