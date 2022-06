L’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels, le Bundeskartellamt, a annoncé ce 21 juin l’ouverture d’une enquête afin de lever le jour sur de possibles pratiques concurrentielles de Google Maps. Ce n’est pas la première fois que le régulateur d’outre-Rhin se lance dans une telle investigation sur un service de Google.

Selon l’Office, de premières constatations suggèrent que la firme de Mountain View limite les options permettant d'utiliser des fournisseurs de cartes alternatifs lorsque des développeurs ou des entreprises cherchent à combiner leurs offres avec Google Maps. Le régulateur examine également les conditions d'octroi de licences pour l'utilisation des services cartographiques de Google dans les véhicules.

« Nous disposons d'informations suggérant que Google pourrait restreindre la combinaison de ses propres services cartographiques avec des services cartographiques tiers, par exemple lorsqu'il s'agit d'intégrer les données de localisation de Google Maps, la fonction de recherche ou Google Street View dans des cartes non fournies par Google », explique Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt.

« Nous allons maintenant examiner si cette pratique peut permettre à Google d'étendre davantage sa position de pouvoir concernant certains services de cartographie », continue-t-il. Contacté par le média TechCrunch, un porte-parole de Google s’est exprimé au sujet de cette affaire, en rappelant que, selon lui, les utilisateurs ont le choix d’utiliser n’importe quel service cartographique, et n’hésitent d’ailleurs pas à le faire :

« Les développeurs et les entreprises choisissent d'utiliser Google Maps Platform parmi de nombreuses options car ils reconnaissent qu'elle fournit des informations utiles et de haute qualité aux utilisateurs. Ils sont également libres d'utiliser d'autres services de cartographie en plus de Google Maps Platform - et beaucoup le font. Nous coopérons toujours avec les organismes de réglementation et sommes heureux de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur notre activité ».