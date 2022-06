En cinq ans, les réseaux sociaux ont véritablement changé de statut. Ils sont passés de simples « plateformes de divertissement » à de véritables outils marketing pour les marques. Les entreprises ne peuvent tout simplement plus s’en passer et se doivent de répondre à une question fondamentale : comment prouver le ROI des réseaux sociaux et s’assurer que la stratégie déployée fonctionne ?

Pierre Seillier, Head of Marketing chez Agorapulse France et Sébastien Gendreau, Head of Product chez Agorapulse, vous donnent rendez-vous le 28 juin pour un webinar gratuit qui devrait vous éclairer sur cette question.

Apprendre à calculer le ROI des réseaux sociaux avec Agorapulse

Derrière cette question il faut comprendre « que me rapporte l’investissement dépensé sur les réseaux sociaux ? ». Vous l’aurez deviné, le ROI des réseaux sociaux permet de prouver que vos efforts en valent la peine. Si vous disposez de données concrètes, vous pouvez prouver à vos clients ou à votre entreprise que toutes les ressources utilisées pour une campagne social media en valent vraiment la peine.

Dans la même catégorie TikTok annonce avoir basculé les données des américains vers les serveurs d’Oracle

On ne vous apprendra rien en vous disant que cela peut faire la différence pour conserver un client si vous êtes en agence, ou pour prouver votre légitimité si vous travaillez pour une marque. Pour approfondir ce sujet, les experts d’Agorapulse, un outil tout-en-un de gestion de réseaux sociaux, tenteront de répondre à vos questions et de vous éclairer sur les différents aspects du ROI sur les réseaux sociaux. Voici les grandes thématiques qui seront abordées lors du webinar du 28 juin 2022:

C’est quoi le ROI des réseaux sociaux ?

Comment le calculer ?

Un calcul indispensable pour les agences et les marques

Quels outils peuvent permettre de la calculer ?

Découvrez une nouvelle fonctionnalité en participant au webinar du 28 juin

Le ROI des réseaux sociaux peut être obtenu assez facilement à partir des conversions et des leads. En revanche, il est plus difficile de prouver le ROI de la portée et de l’engagement. Vous savez que vous touchez beaucoup de monde parce que votre publication a obtenu un engagement très élevé sur Instagram, c’est génial, mais après ? Comment cela se traduit-il financièrement ? Y a-t-il eu un impact sur les ventes ?

Le 9 juin, Agorapulse a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant de calculer l’impact commercial des réseaux sociaux. Une première dans le secteur des outils SaaS de gestion des réseaux sociaux. À l’occasion de ce webinar, Sébastien Gendreau, Head of Product chez Agorapulse, présentera l’intérêt de cette nouvelle fonctionnalité pour les agences et grands comptes. Ce sera également pour lui l’occasion d’expliquer son fonctionnement lors d’une rapide démonstration.