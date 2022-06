Les User Generated Contents (UGC) sont des contenus générés par les utilisateurs. Il peut s’agir de photos, de vidéos, d’avis… Ils sont publiés sur les réseaux sociaux ou encore le site web d’une enseigne.

Ils constituent de véritables leviers marketing pour l’image de marque, mais pas seulement.

Dans son dernier guide, Meltwater, leader dans la veille stratégique, vous dévoile comment utiliser l'UGC pour attirer et convertir plus de clients.

Améliorer l’expérience en point de vente physique

Bien que l’on pourrait penser le contraire, l’UGC ne se limite pas aux e-commerces. En effet, il est possible d’utiliser les contenus générés par les utilisateurs pour atteindre différents objectifs en physique. Parmi eux, l’augmentation des ventes. Cela requiert toutefois d’être totalement transparent avec les acheteurs. Le livre blanc de Meltwater révèle que 92 % d’entre eux font confiance aux recommandations d'autres personnes, même celles qu'ils ne connaissent pas. Ils privilégient les avis personnels aux contenus créés par les marques.

Face à ce constat, World Duty Free utilise l'affichage digital en magasin pour montrer du contenu créé par les internautes : vidéos, témoignages, critiques… Un avis positif d’un client peut inciter un consommateur hésitant à passer à la caisse. C’est plus convaincant et honnête que le discours d’un vendeur.

Attirer les acheteurs dans son magasin est une chose, mais les retenir en est une autre. Pour ce faire, il faut leur offrir une expérience intéressante, ce à quoi peut aider l’UGC. Par exemple, la chaîne de donuts américaine Krispy Kreme fait participer et divertit les clients en affichant sur un mur des messages générés par les utilisateurs et marqués par les hashtags de la marque. De cette façon, les acheteurs se sentent remarqués et impliqués. Il s’agit aussi d’un moyen simple et peu onéreux de promouvoir des nouveaux produits.

Dans ce guide, vous découvrirez que l’UGC est également efficace pour :

Attirer davantage de visiteurs grâce à l'activation des marques ;

Instaurer la confiance dans la marque ;

Fidéliser et défendre ses intérêts à long terme.

Meltwater vous délivre de nombreux exemples de marques desquelles vous inspirer. Pour tous les connaître, il suffit de télécharger le livre blanc.

L’UGC pour attirer et convertir plus de clients en ligne

L’UGC peut aussi donner une impulsion considérable à un commerce électronique. Il est notamment utilisé pour convertir plus de clients, et ce, sur différents canaux : sites web, newsletters, emails… Le livre blanc indique que l'inclusion d'avis de consommateurs sur les pages de produits peut augmenter les conversions de 74 %.

Les contenus générés par les utilisateurs peuvent également être réutilisés sur les réseaux sociaux. Il est judicieux d’y ajouter un lien permettant un achat instantané au moment où le client est le plus à même d'acheter le produit.

Les marques se servent parfois de l’UGC pour maximiser les ventes pour les fêtes comme le Black Friday et les saisons. Le fait de partager les messages des clients sur les cadeaux qu'ils ont achetés pour leurs proches par le passé, par exemple, peut convaincre les internautes de se procurer un produit au moment venu.

Ce guide vous permettra de connaître les trois autres raisons pour lesquelles vous devriez prendre en compte l'UGC dans votre stratégie d’e-commerce :

Convertir plus de clients ;

Augmenter le temps passé sur votre site web ;

Obtenir des informations et des idées pour de nouvelles campagnes.

Dans la dernière partie de ce livre blanc, Meltwater vous explique aussi comment devenir omnicanal à moindre coût. Vous obtiendrez des conseils pour mettre en place l’omnicanalité et l’UGC afin de booster votre business. Pour connaître toutes les astuces des experts, téléchargez ce guide.