Bien que l’e-commerce soit un domaine accessible à tous, la création d’une boutique en ligne n’est pas une mince affaire. Cela demande du temps, des moyens et de la méthode. Fort heureusement, il existe des outils pour simplifier le processus de conception, comme Dukaan. Il donne la possibilité d’élaborer des sites web de qualité pour vendre ses produits, et ce, sans savoir coder.

Une plateforme intuitive pour lancer son business

Pour commencer, il est nécessaire de renseigner quelques informations. Parmi elles, le pays dans lequel on lance son business (afin de définir une devise), le nom de son entreprise et son secteur d’activité. On accède ensuite à l’interface de Dukaan.

Dans la même catégorie Les Luxury Stores d’Amazon débarquent en Europe

Pour créer son site, seulement quelques étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, il convient de rentrer les produits que l’on vend. Si l’on doit définir le nom de l’article et son prix, l’intelligence artificielle (IA) de l’outil s’occupe de la description. Il suffit de télécharger son inventaire.

Il faut ensuite ajouter des images et le tour est joué. Il ne reste plus qu’à faire ça pour l’ensemble de son catalogue et à choisir les modes de paiement autorisés. Dukaan prend en charge toutes les cartes de crédit grâce à Stripe. Les paiements par PayPal sont aussi acceptés, tout comme les règlements en espèces à la livraison. Il n’y a pas de frais de transaction.

Bien entendu, libre à l’utilisateur de choisir le design de son site e-commerce. L’outil propose des templates sur lesquels s’appuyer afin de faciliter le processus de création. La conception d’une plateforme soignée se fait en seulement quelques instants.

Dukaan propose des fonctionnalités supplémentaires dans l’onglet “Manage”. On peut utiliser le générateur de factures, créer des remises ou encore lancer sa propre application.

L’outil dispose aussi d’options d’analytics. Depuis l’onglet principal, on a la possibilité de suivre les performances de son activité grâce à des graphiques. Ils reprennent le nombre de ventes au cours des derniers mois et le nombre de vues comptabilisées sur son site web. En un coup d’œil, on accède également à ses dernières ventes.

Dukaan est disponible au prix de 49 dollars au lieu de 99 dollars sur la marketplace AppSumo. Cette licence permet de créer une plateforme e-commerce et d’avoir cinq accès professionnels à l’outil. Deux autres offres sont proposées avec davantage d’options.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.