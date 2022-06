Lorsqu’on lance un nouveau produit ou que l’on s’occupe de la refonte d’une plateforme, il est primordial de recueillir les feedbacks de ses collaborateurs. Pour ce faire, on a tendance à leur envoyer des captures d’écrans par e-mail, par Slack ou sur Teams. Cela n’est absolument pas pratique et rend les échanges complexes.

Brevy est l’un des outils gratuits qui visent à faire face à ce problème. Il transforme le site web en véritable workspace, où chacun peut effectuer des commentaires sur le travail en cours depuis la plateforme.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Un outil utile lors de la création d’un nouveau produit

Brevy ne demande que quelques minutes d’installation. Une rapide inscription est d’abord nécessaire, durant laquelle on crée un espace de travail qui sera partagé à toute son équipe. Il faut ensuite télécharger l’extension et l’activer sur le site que l’on souhaite enregistrer.

Admettons que l’entreprise travaille sur le lancement d’une nouvelle plateforme et que l’on remarque un bug. Il suffit de cliquer sur l’icône caméra de Brevy pour faire un enregistrement du dysfonctionnement en question. Il peut durer jusqu’à cinq minutes et être transcrit automatiquement par l’outil.

On peut alors ajouter des annotations à un endroit précis en cliquant sur l’icône “Pin”. L’outil offre aussi la possibilité d’ajouter des commentaires afin d’être plus explicites. Grâce aux multiples intégrations proposées, ils peuvent être partagés dans Slack, Jira, ClickUp, Asana, Zapier et Linear. Github est aussi pris en charge, car une console de développement accompagne les enregistrements.

La vidéo est publiée dans l’onglet “Team” afin que les autres collaborateurs puissent la voir, ou il faut la partager sur l’une des applications évoquées. De la même manière que sur Google Docs ou Figma, ils peuvent à leur tour ajouter des remarques sur des éléments à modifier ou des commentaires directement dans l’espace de travail. Cela évite les échanges d’e-mails inutiles dans lesquels on essaye d’expliquer les aspects qui doivent être améliorés.

Pour mieux s’y retrouver, il est possible de créer différents dossiers : un pour le produit 1, un autre pour le produit 2, un autre pour une solution à venir… À noter que certaines vidéos peuvent être mises en favoris ou archivées directement depuis la plateforme. Chaque utilisateur dispose aussi d’un espace personnel.