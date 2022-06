Jeudi 16 juin 2022, plusieurs salariés de SpaceX ont été licenciés suite à une lettre ouverte publiée quelques heures plus tôt, dans laquelle ils critiquaient le comportement d'Elon Musk.

Plusieurs salariés de SpaceX ont été licenciés

Dans une lettre ouverte publiée sur une messagerie interne à l'entreprise, plusieurs employés de SpaceX ont dénoncé le prétendu comportement nuisible d'Elon Musk sur les activités de SpaceX. Les personnes à l'initiative de cette lettre ont incité d'autres employés à signer le papier, publiquement ou anonymement, afin d'en remettre une version définitive au président de SpaceX, Gwynne Shotwell. Ils n'auront pas eu le temps d'aller au bout de leur initiative... Les employés à l'origine de cette action ont été licenciés. Elon Musk a qualifié cette lettre de « militantisme excessif ».

La lettre en question décrivait le comportement du fondateur de SpaceX comme étant « une source fréquente de distraction et d'embarras pour l'entreprise, en particulier ces dernières semaines ». Leur objectif était de condamner publiquement le mauvais comportement d'Elon Musk sur Twitter. Les auteurs de la lettre ont déclaré qu'Elon Musk ne pouvait pas, en tant que CEO et principal représentant de SpaceX, avoir un tel comportement. Selon eux, il était important de « faire comprendre aux équipes et aux talents potentiels que ces messages ne reflètent pas notre travail, notre mission ou nos valeurs ».

Le comportement d'Elon Musk dérange

Jeudi 16 juin 2022, Gwynne Shotwell a publié un message dans lequel il a fait part des licenciements des auteurs de la lettre. Le président de SpaceX a déclaré qu'il avait licencié un certain nombre d'employés « impliqués dans la rédaction de la lettre ». Selon lui, cette initiative n'était pas légitime et a mis mal à l'aise de nombreux salariés qui se sont sentis intimidés ou en colère parce que la lettre les a poussés à signer « quelque chose qui ne reflétait pas leur opinion ». Il précise que « nous avons trop de travail à accomplir et n'avons pas besoin de ce genre d'activisme excessif ».

Pourtant, selon un employé ayant participé à la rédaction de cette lettre, il ne s'agissait pas d'un coup d'éclat mais bien du résultat d'un mois de travail acharné et de sollicitations auprès des travailleurs de SpaceX. Musk a toujours été un personnage instable, mais depuis qu'il a proposé de racheter Twitter en avril, son comportement a attiré encore plus l'attention. Il y a eu les accusations de harcèlement sexuel avec une hôtesse de l'air, l'interdiction pour les salariés de Tesla de faire du télétravail et les nombreuses sorties publiques au sujet de Twitter.

Gwynne Shotwell termine son message aux salariés de SpaceX par cette phrase : « je suis désolé pour cette distraction. Veuillez rester concentrés sur la mission de SpaceX, et utilisez votre temps de travail pour faire de votre mieux. C'est ainsi que nous irons sur Mars ».