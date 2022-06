Dans un contexte international ou multisite, il n’est pas toujours évident de collaborer avec efficacité et cohésion. Cela se complique d’autant plus lorsqu’on doit gérer une quantité importante de produits et assurer la diffusion des informations à leur propos sur différents canaux.

Qui doit s’occuper de la sécurisation des fiches produits ? Qui se charge de leur actualisation ? Autant de questions dont dépendent la productivité des équipes et le développement d’une entreprise.

Le vendredi 24 juin à 14h, Quable, solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des marques vous invite lors d’un webinar pour découvrir comment la société AdVini, spécialisée dans la production et la distribution des vins de terroir, a réussi à unifier la collaboration entre ses services grâce à un Product Information Management (PIM).

Améliorer la collaboration entre les différents services d’AdVini

AdVini est un groupe d’envergure internationale. Il est présent dans plus de 110 pays, a un portefeuille de 430 marques de vin et dispose d’un catalogue de 10 000 produits. Au total, ce sont 900 collaborateurs qui redoublent d’effort pour assurer le bon développement de l’entreprise. Ils sont présents dans des bureaux de représentation et des agences, situés aux quatre coins du monde : Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Chine, Suède, Afrique du Sud et Hong Kong.

Dans un tel contexte, il peut vite devenir difficile de travailler efficacement main dans la main. Ce problème peut avoir un impact considérable sur l’efficacité de l’entreprise. L’objectif était donc de trouver une solution unique permettant de collaborer simplement entre les différents services chargés de la production, des produits, du marketing, des sales et la Direction du Système d’Information (DSI). Pour ce faire, il était primordial d’établir un workflow clair et calibré, où chaque contributeur sait ce qu’il a à faire et à quel moment.

Durant ce webinar, Thierry René, Directeur des Systèmes d’Information et Charles Delvincourt, Directeur des Partenariats chez Quable, reviendront sur l’ensemble des challenges auxquels a permis de répondre la solution PIM. Parmi eux, la création d’un référentiel produit complet et adapté à l’activité si singulière de la production de vin, et optimisé pour l’international. Ils expliqueront en détail comment l’utilisation d’un PIM a simplifié l’enrichissement et la classification des données produits d’une entreprise mondiale comme AdVini.

Le PIM, l’outil idéal pour répondre à ces enjeux

Pour répondre à ces différents enjeux, AdVini s’est tourné vers le PIM de Quable. Il permet d’avoir une gestion centralisée et une diffusion optimale de tous ses informations produits sur de multiples canaux de vente B2B et B2C : web, marketplaces, réseaux de distribution/revendeurs, social shopping, print ou encore point de vente physique. Avec cette solution, les entreprises peuvent gérer chaque jour des millions de produits, et ce, qu’ils exercent dans l’industrie, les services, l’agroalimentaire, la mode ou encore la beauté.

Lors de cet événement en ligne, vous découvrirez comment le PIM de Quable a permis à AdVini d’enrichir et de classifier ses données produits, pour que les équipes aient plus simplement à leur disposition des informations techniques, commerciales, marketing en temps réel à diffuser sur tous les canaux. Les deux intervenants vous expliqueront comment cela impacte positivement la productivité des équipes, et ainsi le développement d’un business à l’international.

À travers le témoignage d’AdVini, vous prendrez connaissance des avantages de la technologie PIM pour unifier la collaboration entre ses équipes, mais pas seulement. Vous découvrirez comment elle simplifie le déploiement de nouveaux canaux de vente, accélère le développement d’une entreprise mondiale, facilite la mise en ligne de leurs produits… Autant d’éléments qui contribuent à l’amélioration de la qualité et à la conversion de fiches produits. Pour connaître tous les atouts de cette solution, n’oubliez pas de vous inscrire au webinar de Quable.