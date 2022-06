Les webinars sont un excellent moyen de trouver de nouveaux leviers à exploiter pour sa stratégie ou d’en apprendre davantage sur un sujet. Cette semaine, nous vous proposons six événements en ligne qui sauront satisfaire vos besoins.

Découvrez toutes les webconférences à venir sur notre agenda de webinars, en partenariat avec Livestorm.

Un webinar pour comprendre comment intégrer le développement durable dans la conception de ses produits digitaux

Qui ? Kaliop

Quand ? Le 24/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Le numérique étant responsable de 4% des émissions de carbone, il est urgent de repenser sa manière de concevoir des produits digitaux. Lors de cet événement en ligne, Kaliop vous donnera les clés pour élaborer des applications digitales éco-responsables.

S’inscrire

Un case study pour découvrir comment améliorer la collaboration entre ses différents services

Qui ? Quable

Quand ? Le 24/06/2022

À quelle heure ? À 14h

Sujet : À travers le cas client du groupe international AdVini, vous découvrirez les avantages d’une solution de Product Information Management (PIM). Quable vous expliquera comment cette technologie unifie la collaboration entre les équipes d’une même organisation.

S’inscrire

Une webconférence pour réussir la mise en place et la gestion de sa stratégie webinar

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 21/06/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Les deux spécialistes de Livestorm vous expliqueront comment élaborer et gérer votre stratégie webinar. Ils reviendront sur l’importance d’une solution de webconférences complète pour atteindre ses objectifs de conversion et d’acquisition. Vous pourrez en savoir plus sur les fonctionnalités de leur plateforme.

S’inscrire

Un événement en ligne pour savoir comment suivre les performances de son service client en temps réel

Qui ? Axess

Quand ? Le 21/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : L’expérience client est au cœur de la bonne croissance d’une société. Il est donc important de suivre ses performances grâce à certaines métriques. Axess vous dévoilera comment la technologie de Business Intelligence (BI) peut vous aider dans cette tâche.

S’inscrire

Un webinar pour connaître les indicateurs à suivre en cas de gestion de crise

Qui ? Visibrain

Quand ? Le 21/06/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Les deux experts de Visibrain vous donneront les sept indicateurs à suivre pour bien maîtriser les crises numériques. Ils sont indispensables pour préserver l'e-réputation de sa marque et limiter les conséquences d’un bad buzz ou d’une mauvaise campagne de communication.

S’inscrire

Une conférence en ligne pour réussir à bien manager le télétravail

Qui ? Hekademy

Quand ? Le 23/06/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Au cours de ce webinar, vous obtiendrez astuces et conseils pour bien mettre en place le télétravail au sein de votre entreprise. L’intervenante vous montrera comment le manager correctement. C’est essentiel autant pour améliorer la qualité de vie au travail que la productivité de ses collaborateurs.

S’inscrire