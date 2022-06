À la fin du mois de juin 2022, les joueurs pourront tester la version bêta de « Steam on Nreal » pour découvrir un avant-goût des nouvelles possibilités offertes par les lunettes de réalité augmentée (AR), développées par Nreal. Le support autorisera le lancement des jeux en réalité mixte sur Steam. Toutefois, il ne prendra pas encore en charge l’ensemble des titres AAA, les blockbusters du jeu vidéo. Nreal a également lancé un hackathon baptisé AR Jam qui promet un prix de 100 000 dollars en espèces.

Nreal veut rendre les jeux AAA plus accessibles

Les deux lunettes AR Nreal Light et Nreal Air seront les premiers produits à inclure Steam dans la RA avec « Steam on Nreal ». Ce produit intégrera des jeux AAA, sur des supports plus accessibles.

En effet, Pen-Jin, co-fondateur de la société, suggère que les « jeux AAA sont destinés à être joués sur un écran HD de 200 pouces et ils doivent être joués sans restriction de location ». Et c’est ce que Steam on Nreal permet de faire avec les lunettes AR grâce au système d’affichage 3D, appelé Nebula.

Une version bêta pas encore au point

Steam on Nreal est attendu vers la fin du mois de juin 2022, selon l’entreprise. Le produit n’est pas encore parfait et « nécessite un peu d’effort pendant le processus d’installation ». Il n’est pas non plus « optimisé pour tous les jeux Steam », ajoute Nreal avant de préciser que la série Halo et DiRT Rally seront compatibles.

Les lunettes de Nreal ont été lancées en 2020 à l’issue d’un procès qui l’a opposé à Magic Leap pour plagiat. Depuis, les utilisateurs ont pu les tester sur Xbox Cloud Gaming, tandis que ceux qui ne disposent pas de compte Xbox pourront faire l’expérience avec Steam on Nreal.

Un hackathon pour attirer les développeurs

Le lancement de Steam on Nreal coïncide avec un hackathon nommé AR Jam. Le concours international qui aura lieu du 27 juin jusqu’au 27 juillet 2022 prévoit plusieurs types de projets, dont le fitness à domicile, l’art, les jeux, les NFT Gallery et les réseaux sociaux.

Le prix de l’AR Jam de Nreal est fixé à 100 000 dollars, répartis en part de 10 000 dollars pour chaque gagnant par projet. Outre le prix en espèces, d’autres cadeaux comme des kits de développement seront offerts aux plus méritants, à savoir les candidats qui obtiennent la mention honorable.