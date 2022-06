Pour la première fois, YouTube a révélé le nombre de personnes qui visionnent mensuellement Shorts, son clone de TikTok sorti en France l’année dernière ; et il semble bel et bien que la filiale de Google rattrape son retard sur l’application chinoise.

Concurrent direct de Reels et de TikTok

Ne proposant que des formats courts à l’instar d’Instagram Reels et de TikTok, YouTube Shorts est visionné par 1,5 milliard de personnes par mois. À titre de comparaison, TikTok a atteint le milliard d’utilisateurs mensuels en septembre dernier et devrait arriver au 1,5 milliard d'utilisateurs par mois dans le courant de l'année. De son côté, Reels compte pour 20 % du temps que les gens passent sur Instagram, en sachant que le réseau social a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels en 2021.

Shorts se positionne donc très bien pour le moment. Selon YouTube, ce format permet aux créateurs de générer plus de trafic, et fait donc figure de tremplin pour arriver à leurs vidéos plus longues. Par exemple, la créatrice spécialisée en cuisine Rosanna Pansino, qui compte 13,4 millions d'abonnés sur YouTube, a expliqué que les Shorts étaient récemment devenus sa principale source de nouveaux spectateurs depuis qu'elle a commencé à en réaliser il y a six mois. « L'engagement est vraiment élevé, je dirais même plus que pour mes vidéos de longueur normale. C'est tout simplement incroyable pour moi », a-t-elle déclaré.

Shorts, un tremplin pour attirer les spectateurs

« Le contenu long format reste le meilleur moyen pour les créateurs de s'engager profondément et de développer des relations à long terme avec leur public. Mais les Shorts offrent un nouveau moyen passionnant de faire partie du parcours d'un créateur et de se présenter, ainsi que l'ensemble de leur portfolio, à une nouvelle audience. Cette approche donne des résultats concrets : les chaînes qui mettent en ligne des contenus courts et longs voient leur temps de visionnage global et leur nombre d'abonnés augmenter davantage que celles qui ne mettent en ligne qu'un seul format », a affirmé Tara Walpert Levy, vice-présidente de YouTube pour les Amériques.

Ces propos démontrent la stratégie de YouTube : les Shorts permettent d’attirer les spectateurs vers un contenu plus long et surtout, davantage monétisable. Comme le rapporte TechCrunch, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'objectif plus large de YouTube, qui consiste à rechercher des fonds pour la publicité télévisée et non plus seulement pour la publicité numérique. Désormais, le contenu de YouTube est davantage regardé sur téléviseur, la plateforme représentant plus de 50 % du temps de visionnage des flux en continu financés par la publicité sur les écrans de télévision.

Dans cette optique, la filiale de Google a annoncé au début de l’année qu’elle voulait multiplier les efforts pour développer le support télévisuel et l’engagement sur celui-ci, notamment en permettant aux utilisateurs de se servir de leur téléphone pour lire et laisser des commentaires, ou encore de partager des vidéos avec un ami alors qu’ils regardent YouTube sur leur télévision.

TikTok arrive sur les formats plus longs

Il ne faut cependant pas oublier qu’au mois de février, TikTok a décidé de faire passer la durée maximale de ses vidéos de 3 à 10 minutes, et cette démarche a un but bien précis. Les vidéos longues sont en effet bien plus faciles à monétiser que les formats courts ; d’ailleurs, TikTok a peiné à générer des revenus pendant un certain temps justement à cause de ce problème, alors que sa croissance en termes d’utilisateurs était exponentielle.

Avec ces formats plus longs, l’application chinoise pourrait davantage concurrencer YouTube. Selon un rapport d’eMarketer, TikTok devrait ainsi tripler ses revenus publicitaires en 2022, dépassant ceux de Snapchat et de Twitter combinés.