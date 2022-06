Le travail de veille et d’analyse occupe une place importante dans le quotidien des Community Managers, Social Media Managers et des agences digitales. En effet, il faut analyser les retombées de ses campagnes réseaux sociaux, surveiller les publications de ses concurrents, suivre le développement de sa e-réputation… Cela demande généralement de se servir d’une multitude d’outils, ce qui n’est pas pratique. Fort heureusement, il existe des solutions qui regroupent toutes les données les plus importantes sur ses campagnes et sur celles de ses concurrents. C’est notamment le cas de Other Perspectives.

Un outil social media tout-en-un

Other Perspectives est un outil qui rassemble toutes les insights nécessaires à l’élaboration d’une stratégie social media solide, dont des données sur ses concurrents. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un groupe sur la plateforme. On peut l’appeler “Concurrents” pour mieux s’y retrouver. Ensuite, il faut ajouter les URL des comptes que l’on souhaite surveiller. Il est possible d’entrer des liens Facebook et Instagram. Twitter et YouTube seront bientôt disponibles.

Dans la même catégorie Les « insultes en ligne » désormais passibles d’un an de prison au Japon

Les publications s’affichent alors dans le groupe en question. Elles peuvent être triées en fonction de leur date de publication, des réactions, du nombre de partages… L’avantage, c’est que Other Perspectives vous fournit une analyse complète sous forme de graphiques. De cette manière, il est plus simple de surveiller les publications de ses concurrents en temps réel, et de comparer leurs résultats aux siens.

L’outil est également doté de fonctionnalités pour suivre ses propres performances. Elles permettent de créer des tableaux de bord modulables. On peut ajouter tous les indicateurs clés de performance (KPIs) qui nous intéressent, par exemple le taux d’engagement. Toutes les données peuvent être mises sous forme de tableaux ou de graphiques en quelques secondes. Les reportings sont ensuite partageables en un clic avec des collaborateurs et des clients. Other Perspectives offre même la possibilité d’ajouter son logo et des notes personnelles sur le document final.

Les fonctionnalités offertes par la plateforme sont disponibles au prix de 59 dollars à vie au lieu de 2400 dollars sur la plateforme AppSumo. Cette licence promet la création de trois tableaux de bords et toutes les insights nécessaires à l’élaboration de votre stratégie social media.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.