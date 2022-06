Le 15 juin 2022, l'Institut Curie et Microsoft ont dévoilé les contours de leur nouveau programme commun baptisé Biotech Scaler Program. Ce dispositif a pour objectif d'accompagner les biotech et les medtech dans leur croissance.

Lancement du Biotech Scaler Program

Avec ce programme, Microsoft et l'Institut Curie souhaitent accélérer le développement des biotech et des medtech, en leur apportant des outils technologiques et d’analyse. Les jeunes pousses seront également accompagnées dans leurs recherches de financements. Aujourd'hui, quatre startups font d’ores et déjà partie du programme : MabSilico, WhiteLab Genomics, Ose Immunotherapeutics et Caranx. Cellenza, un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft et des méthodes agiles, fait également partie du dispositif.

Dans la même catégorie LUMI : le supercalculateur le plus rapide d’Europe vient d’être inauguré en Finlande

L'idée du Biotech Scaler Program est d'associer les startups qui développent des plateformes d’intelligence artificielle pour identifier de nouveaux « candidat-médicaments » et les startups spécialisées dans les biotechnologies, qui développent de nouvelles plateformes en immunothérapie, thérapie génique ou cellulaire, pour traiter des cancers, des maladies rares ou orphelines. Ainsi, le Biotech Scaler Program propose un accompagnement technologique avec notamment des crédits gratuits sur Azure, l’accès aux conseils des équipes devops au sujet de l'architecture numérique et un accompagnement au moment de la phase de scale up.

L'importance du numérique pour les biotech et les medtech

Selon le Dr. Amaury Martin, directeur adjoint en charge de la Valorisation, des Partenariats Industriels et des Données au sein de l’Institut Curie, « être capable de passer de la promesse au produit est le défi principal des biotechs. En intégrant le Biotech Scaler Program dans notre incubateur, nous apportons une aide supplémentaire à ces jeunes sociétés. Le choix précoce d’une bonne architecture numérique est essentiel pour être crédible dans les discussions avec les investisseurs, les industriels ou les autorités réglementaires et se différencier de la concurrence mondiale ».

Les biotech et les medtech font généralement face à des cycles de développement longs et nécessitent d’importants apports en capitaux pour aller au bout de leurs recherches et espérer pouvoir commercialiser un produit ou un service. Le Biotech Scaler Program est un dispositif d’accompagnement d’un nouveau genre, pensé pour répondre aux besoins spécifiques des startups biotech. Microsoft et l'institut Curie mettent à leur disposition un panel d’outils et de compétences numériques qui doit logiquement leur permettre de croître dans les bonnes conditions.