C'était illogique, mais c'est désormais corrigé. Samsung a annoncé il y a quelques jours la fusion entre ses applications Samsung Pass et Samsung Pay. L'objectif ? Rassembler sous l'égide d'une seule application Samsung Wallet l'ensemble de vos cartes de crédit (ou débit), coupons, tickets, boarding pass, ou encore cartes de fidélité. Jusqu'à présent ces différentes cartes étaient réparties de manière plus ou moins équitable entre les deux plateformes mentionnées plus haut. Les utilisateurs de smartphones Samsung étaient par conséquent forcés de basculer régulièrement de l'une à l'autre.

Comme le précise Engadget, Samsung permettra aussi à son application Wallet de gérer les identifiants enregistrés pour les sites et applications visités. Dans la même veine, les clés virtuelles et autres cartes d'accès au format numérique pourront être ajoutées à Samsung Wallet. Une nouveauté intéressante pour déverrouiller ou démarrer certains véhicules (Samsung collabore notamment avec BMW, Genesis, Hyundai ou encore Kia), mais aussi déverrouiller des serrures connectées (pour accéder à une chambre d'hôtel par exemple).

Une pour toutes et toutes pour une...

Disponible dès à présent aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne, l'application Samsung Wallet sera par la suite capable de gérer des documents d'identité, comme les cartes étudiantes ou les permis de conduire de certains Etats et pays. On apprend enfin que l'application permettra également aux utilisateurs de garder à l'oeil sur certains de leurs actifs, notamment en matière de cryptomonnaies. Bien évidemment, l'ensemble de ces documents sera sauvegardé de manière sécurisée à l'aide de la plateforme Samsung Knox.

Si vous aviez déjà installé les applications Samsung Pay et Pass sur votre appareil, ces dernières deviennent superflues. Il vous sera d'ailleurs demandé de migrer sur Samsung Wallet lors du prochain lancement. Une opération relativement rapide. Ce remaniement utile pour l'utilisateur était réclamé depuis longtemps... et pressentie depuis quelques mois. Une surprise toute relative, donc, mais plus que bienvenue.