SSNDOB Marketplace : ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un des marchés noirs spécialisés dans la vente de données personnelles les plus importantes au monde. Le ministère de la Justice américaine a annoncé le 7 juin, dans un communiqué, le démantèlement de cette « marketplace », constituée de plusieurs de sites web ayant fonctionné pendant des années dans le but de vendre des données personnelles.

Une opération menée conjointement par Chypre, la Lettonie et les États-Unis

Le Federal Bureau of Investigation (FBI), l’Internal Revenue Service (IRS), chargé de collecter l'impôt aux États-Unis, le ministère de la Justice américain ainsi que la police de Chypre et de la Lettonie ont mené conjointement une opération pour mettre fin à ce marché noir qui faisait rage depuis plusieurs années. Les autorités des deux pays européens précédemment cités ont permis aux agents américains de mettre la main sur quatre domaines hébergeant la plateforme, le 7 juin dernier.

Désormais, si vous tentez d'accéder aux sites ayant pour nom de domaine ssndob.ws, ssndob.vip, ssndob.club et blackjob.biz, vous tomberez immédiatement sur un message d'avertissement annonçant que le domaine a été saisi dans le cadre d'une action policière coordonnée.

Ces dernières années, d'autres grandes marketplaces ont fermé leurs pôles grâce à la mise en place d'opérations policières d'envergure. En 2019, Europol annonçait la fermeture de Wall Street Market et Sikkitie, deux plateformes de vente de produits illégaux ou de contrebande.

Ce marché noir de vente de données personnelles générait au moins 19 millions de dollars

Noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, etc. Le SSNDOB Marketplace a répertorié les données personnelles de près de 24 millions de personnes aux États-Unis. La vente de ces informations aurait généré un chiffre d'affaires de 19 millions de dollars. Comme le précise Darrell Waldon, un agent spécial de l’IRS chargé de l’opération, « le vol d’identité peut avoir un impact dévastateur sur la santé émotionnelle et financière à long terme d’une victime ».

De son côté, Chainalysis, une société d'analyse de blockchain, rapporte que la marketplace aurait reçu 22 millions de dollars en Bitcoin sur plus de 100 000 transactions depuis avril 2015. À noter que SSNDOB Marketplace serait actif depuis 2013, ce qui pourrait potentiellement faire augmenter ce chiffre.

Comment fonctionnait ce marché noir spécialisé dans la vente de données personnelles ?

Afin de promouvoir leurs services, les administrateurs de la marketplace auraient diffusé des publicités sur plusieurs forums criminels du dark web. Les internautes de ce web caché n'avaient plus qu'à cliquer sur le lien pour arriver sur la plateforme de vente. Afin de protéger leur anonymat, les personnes à la tête de cette marketplace auraient utilisé divers surnoms en ligne et ont exploité des serveurs dans de nombreux pays (dont Chypre et la Lettonie).

Certains utilisateurs achetaient en masse des informations personnelles auprès de ce marché noir. Selon Chainalysis, il existerait même un lien entre SSNDOB Marketplace et Joker's Stash, un grand marché du dark web axé sur les informations de carte de crédit volée qui a fermé ses portes en janvier 2021.

Le dark web est le lieu utilisé par les hackeurs et voleurs de données personnelles pour proposer l'ensemble des données qu'ils ont pu soutirer à un site internet. On a pu y retrouver des données de comptes Facebook, Instagram, Tik Tok ou YouTube qui y avaient fuité.