La récente vague de licenciements qui sévit sur les principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, a incité Brian Shroder, PDG de BinanceUS, à redonner confiance à ses employés. Contrairement aux sociétés concurrentes, Binance est dans la « position la plus solide possible pour affronter la récession crypto », indique-t-il dans un message adressé à plus de 400 salariés le 14 juin, publié le lendemain sur Twitter.

1/ Last night, I shared some words of encouragement to our team as the market downturn intensified.

Today, I woke up to reports that our competitors were laying off - cumulatively - thousands of hardworking employees 🧵 pic.twitter.com/rBNSsZRbAS

— Brian Shroder (@BrianShroder) June 14, 2022