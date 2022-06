Après plusieurs mois de discussions, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a publié, le 13 juin, un rapport au sujet de SpaceX. Celui-ci se penche sur l’impact du site de lancement de Boca Chica, au Texas, sur l’environnement qui l’entoure. D’après le document, la société d’Elon Musk va pouvoir continuer de développer sa base privée et procéder aux décollages de divers appareils, à condition de suivre quelques directives.

75. C’est le nombre de changements que SpaceX devra faire s’il souhaite étendre son site de lancement installé à Boca Chica, au sud du Texas. Ces demandes viennent du rapport mis en ligne par la FAA le 13 juin. L’étude, initialement prévue pour le mois de décembre 2021, a dévoilé qu’il n’était pas nécessaire, pour l’entreprise californienne, de préparer une déclaration d’impact sur l’environnement. Il s’agit d’un type de document visant à déterminer les effets des activités d’une société sur l’écosystème alentour. Cela peut prendre plusieurs années avant qu’il ne soit analysé et validé.

Dans le cas des lanceurs, la FAA a indiqué (PDF) que les fusées Starship « n'affecteront pas de manière significative la qualité de l’environnement ». Les infrastructures de Boca Chica, elles, ne devraient pas empiéter sur les activités biologiques de la zone.

Pour autant, l’agence américaine demande à l’entreprise dirigée par Elon Musk de prendre des mesures en vue d’atténuer les effets de la base sur l’environnement. Chacune d’entre elles devra être complétée avant de pouvoir procéder à l’expansion du site et aux lancements des prochaines fusées.

En attendant de commencer à répondre aux attentes de la FAA, SpaceX s’est félicité sur Twitter d’avoir fait « un pas de plus vers le premier vol orbital du Starship ».

One step closer to the first orbital flight test of Starship https://t.co/MEcQ6gST6Q pic.twitter.com/jxqEsM62gc

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2022