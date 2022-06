Renault Group rachète la start-up britannique Fixter, spécialisée dans la digitalisation de la maintenance automobile. La plateforme digitale servira de tiers de confiance pour mettre en relation les particuliers et les professionnels avec un garage à proximité. D’après un communiqué du 10 juin, Renault explique, « cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement des outils digitaux pour le marché de la rechange indépendante (Independant After Market : IAM) en Europe ».

Des services de maintenance entièrement numérisés pour Renault

Le service après-vente de Renault connaîtra un nouveau visage avec Fixter. Cette start-up londonienne créée en 2017 par Limvirak Chea, Frédéric Dermer et Cristian Vrabie, effectuera l'entretien des véhicules à partir d’une plateforme entièrement numérisée.

Fixter profitera du réseau multimarque des garages Motrio, représenté dans 2500 points de vente en Europe et des services financiers de « Mobilize Financial Services », pour assurer l’efficacité, la rapidité et l’accessibilité des services. La plateforme digitalisera le parcours client depuis la prise de rendez-vous à la facturation, en passant par l’après-vente et la garantie des réparations. Les particuliers comme les professionnels s’appuieront également sur Fixter pour organiser la collecte et la livraison des voitures.

Inventer la maintenance automobile de demain

« L’acquisition de Fixter s’inscrit dans le projet de modernisation de la chaîne de l’après-vente », déclare Hakan Dogu, responsable de la section après-vente Monde Renault.

« En rachetant la startup Fixter, nous allons pouvoir combiner l’expertise et la force de frappe du groupe et de son réseau avec l’agilité et la connaissance de tous les aspects digitaux de la maintenance automobile de Fixter. Nous allons ainsi pouvoir proposer des services au meilleur niveau de qualité et accélérer la digitalisation de nos activités », rapporte-t-il dans le communiqué de l’entreprise.

La start-up de digitalisation a aussi salué ce partenariat qui met en avant une vision commune qu’est la création du futur de la maintenance automobile. « L’expertise et les moyens d’un grand groupe comme Renault, alliés à l’agilité et l’esprit start-up de Fixter, vont nous permettre d’aller encore plus vite et encore plus loin dans cette révolution », commente ainsi Limvirak Chea.

Fixter commencera par poursuivre son développement au Royaume-Uni, avant d'arriver en France au second semestre 2022.