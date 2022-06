Au sein d’une entreprise, de multiples adresses e-mails sont configurées. Il y en a une pour la prise de contact, une pour le service juridique, une autre pour le service client… Cela demande de se connecter sur chaque boîte de réception pour répondre, ou de mettre en place un système de transfert d’e-mail vers son compte principal, mais de se reconnecter sur l’autre adresse e-mail pour répondre… Bref, cela se complexifie rapidement. Il existe des outils pour faire face à ce type de problèmes, comme Mutant Mail.

Une boîte de réception pour gérer toutes ses adresses e-mails

Mutant Mail permet de gérer toutes les adresses e-mail de son entreprise sur une seule interface. Après une rapide inscription, on accède à un tableau de bord contenant de multiples onglets. Le premier, “My Domain”, répertorie toutes les adresses e-mail rattachées à son nom de domaine. On retrouve par exemple celle pour le support client, une pour tout ce qui touche aux partenariats… On obtient le statut de chaque adresse afin d’être informé en cas de malfonctionnement.

Il s’agit d’une fonctionnalité essentielle, car en cas de bug technique, on peut passer à côté de certaines opportunités commerciales ou mettre des heures à répondre à des clients. Cela peut fortement entacher la réputation d’une entreprise.

L’ensemble des e-mails reçus est alors agrégé. Il est possible d’y répondre en quelques clics. Cela évite de naviguer entre ses différentes boîtes e-mails et de perdre du temps. Mutant Mail prend en charge Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, Yandex…

Il est possible d’ajouter une grande quantité d'adresses e-mails, et d’en supprimer à n’importe quel moment. Il convient de mentionner que Mutant Mail ne conserve et ne consulte aucun des messages qui nous sont adressés. L’outil agit comme une passerelle entre les différentes adresses e-mails et actions, comme sur le schéma.

En ce moment, Mutant Mail est proposé au prix de 59 dollars à vie au lieu de 179 dollars. Cela permet de configurer dix domaines et cinq adresses e-mail liées. Quatre autres licences sont proposées avec plus de fonctionnalités et d’adresses e-mail paramétrables.

