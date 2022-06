Alors que de nombreuses personnes ont encore du mal à saisir ce que représente précisément le Web3, Jack Dorsey a décidé de passer à l’étape supérieure. Le cofondateur de Twitter, à la tête de Block, une entreprise spécialisée dans les services financiers liés à la Blockchain, a annoncé, le 10 juin, son nouveau projet : le Web5.

Décentraliser davantage Internet, c’est l’ambition de Jack Dorsey avec le Web5. La nouvelle plateforme web reposera sur une seule blockchain, celle du Bitcoin. Elle offrira aux développeurs la possibilité de concevoir des applications décentralisées de façon à mettre les utilisateurs au cœur de celle-ci. Il s’agit de la fusion entre l’aspect social du Web2 où l’internaute participe aux développements des applications et la décentralisation du Web3 à l’aide de la technologie de la blockchain.

Propulsé par TBD54566975, une filiale de Block qui facilite l'introduction au Bitcoin et à la blockchain sans intermédiaire, le Web5 ne se servira pas d’« utility tokens ». Ces « jetons utilitaires » promettent l’accès à de futurs produits ou services, ils font office de clés permettant à l’acheteur d’accéder aux prochains produits d'une entreprise. Leur absence de la plateforme est essentielle selon Mike Brock, responsable de TBD. Elle garantira une totale autonomie de l’Internet et empêchera les sociétés de capital-risque de s’enrichir sur les futurs utilisateurs.

Dans un slide de présentation, TBD présente le Web5 comme « une plateforme Web décentralisée qui permet aux développeurs d’utiliser des identifiants décentralisés, des justificatifs vérifiables et des nœuds Web décentralisés pour écrire des applications Web décentralisées. Le but étant de rendre aux individus la propriété et le contrôle de leur identité et de leurs données ».

Jack Dorsey a critiqué le Web3 à de multiples reprises. Il accuse la nouvelle et jeune version du web de permettre aux entreprises de capital-risque, comme a16z, d’exploiter les utilisateurs à l’aide de projets crypto incertains dans lesquels elles investissent. En décembre dernier, il tweetait « personne ne possède le “Web3”. Ce sont les sociétés de capital-risque et les partenariats limités qui en sont les propriétaires. [Le Web3] n’échappera jamais à leurs incitations. C’est finalement une entité centralisée avec un label différent. Renseignez-vous dans quoi vous vous engagez ». Pour lui, le Web3 est déjà beaucoup trop centralisé.

You don’t own “web3.”

The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.

Know what you’re getting into…

— jack (@jack) December 21, 2021