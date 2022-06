Il y a un an, Microsoft annonçait la fin d'Internet Explorer, « L’application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10 ». Comme prévu, la dernière version navigateur ne sera plus prise en charge par Microsoft et ne recevra plus de mise à jour de sécurité à partir de ce 15 juin.

Clap de fin pour Internet Explorer après 27 ans de loyaux services

C'est en 1995 qu'Internet Explorer fait son apparition pour la première fois avec le système d'exploitation Windows 95. Presque 27 années plus tard, et onze versions principales du célèbre navigateur, celui-ci devrait tirer sa révérence sur Windows 10. Les utilisateurs de Windows 8.1, de Windows 7, Windows Server LTSC, Windows Server 2022, Windows 10 LTSC et Windows 10 IoT LTSC verront Internet Explorer disponible, du moins pour un petit moment.

Dans la même catégorie Le Web3 c’est dépassé, Jack Dorsey pense déjà au Web5

Ce clap de fin ne concerne pas Windows 11 puisque le navigateur web n'est pas disponible sur ce système d'exploitation, remplacé par Microsoft Edge, basé sur Chromium.

Cette annonce ne concernera plus grand monde puisqu'Internet Explorer n'est déjà plus utilisé par la majorité des internautes qui se sont rabattus sur des navigateurs comme Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari au tournant des années 2010. Néanmoins, installé par défaut sur l'ensemble des systèmes d'exploitation Windows jusqu'à la version Windows 10, le navigateur était le plus utilisé au monde jusqu'en 2009, avant l'explosion de Mozilla Firefox puis de Google Chrome.

En 2019, Microsoft faisait une annonce très surprenante en conseillant aux internautes de ne plus utiliser Internet Explorer comme navigateur par défaut. La firme précisait qu'elle ne prenait plus en charge l’ancien navigateur en l’adaptant aux nouvelles normes du web, ce qui pouvait exposer les entreprises qui l’utilisaient à des risques de cybersécurité.

Quelle fin pour Internet Explorer ?

Concrètement, que va-t-il se passer pour Internet Explorer après le 15 juin 2022 ? L'application sera tout simplement désactivée et les utilisateurs habituels du navigateur seront redirigés vers Microsoft Edge s'ils tentent d'ouvrir une page web d'Internet Explorer.

Toutefois, Microsoft a pensé aux anciens sites web et aux applications qui nécessitent l'utilisation d'Internet Explorer afin d'être accessibles et utilisables. Microsoft Edge est doté d'un mode Internet Explorer qui permet, grâce au nouveau navigateur du géant américain, d'accéder à ces sites web. Ce mode sera pris en charge au moins jusqu'en 2020, le temps aux entreprises et développeurs de s'adapter à la fin d'Internet Explorer.