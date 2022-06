À chaque fois que les artilleurs ukrainiens touchent une cible russe, ils ont une pensée pour Elon Musk. Grâce aux satellites de Starlink, l'armée ukrainienne continue d'assurer des communications de bonne qualité et c'est essentiel pour repousser les forces russes.

Starlink : le réseau indispensable pour l'Ukraine

Cela fait plusieurs semaines que le réseau local de téléphonie ne fonctionne plus. Pour palier ce problème de taille, les militaires ukrainiens ont trouvé une autre solution. Ils utilisent le réseau Starlink pour communiquer et coordonner les attaques contre les troupes russes. Dans un reportage passionnant, Politico raconte l'histoire d'Oleksiy, un soldat ukrainien embarqué dans une zone sensible de la ligne de front, juste au sud de la ville stratégique d'Izyum, dans l'est de l'Ukraine ravagé par la guerre. Comme beaucoup de soldats ukrainiens, il utilise désormais Starlink, le système de communication par satellite appartenant à Elon Musk.

Lorsqu'il planifie une frappe, il appelle ses supérieurs pour obtenir des ordres de dernière minute grâce à un récepteur satellite Starlink dissimulé dans une fosse peu profonde dans le jardin d'un chalet abandonné. L'équipement de haute technologie est relié à un générateur qui fonctionne la moitié de la journée. Des messages militaires, mais pas que. En effet, d'autres membres de la 93e brigade font savoir à leurs amis et à leur famille qu'ils sont en vie grâce à des communications chiffrées, qui s'appuient sur le réseau Starlink. Les soldats peuvent aussi suivre l'actualité de la guerre sur Internet.

Une petite victoire de Kiev contre Moscou

En étant connectés au réseau Starlink, les soldats ukrainiens ont appris que l'administration Biden allait envoyer des fusées longue portée à l'armée ukrainienne pour lutter contre la Russie. De quoi motiver les troupes. Cette solution technologique est devenue une bouée de sauvetage inattendue pour le pays, tant sur le champ de bataille que dans la guerre pour l'opinion publique. Les drones ukrainiens s'appuient également sur Starlink pour larguer des bombes sur les positions avancées russes. Les habitants des villes assiégées proches de la frontière russe sont restés en contact avec leurs proches grâce aux satellites de Musk.

Même Volodymyr Zelensky, le président du pays, se sert du réseau Starlink pour poster des messages sur les réseaux sociaux ou pour organiser des visioconférences avec des hommes politiques du monde entier, de Joe Biden à Emmanuel Macron. Les troupes ukrainiennes qui ont tenu bon dans l'aciérie Azovstal de Mariupol ont pu rester en contact avec leurs commandants et même avec Zelensky, grâce au réseau Internet fourni par les satellites de Starlink. L'infrastructure technologique d'Elon Musk a clairement permis de contrecarrer les efforts de la Russie pour couper le pays du monde extérieur. C'est une petite victoire pour Kiev contre Moscou, dans un conflit qui ne montre aucun signe de fin.