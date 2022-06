À l’approche de l’été, le rythme soutenu de l’année se décélère progressivement. C’est l’occasion idéale de prendre un peu de temps pour monter en compétences et repenser la stratégie que l’on mettra en place en septembre. Cette semaine, découvrez six weconférences gratuites qui vous aideront à approfondir vos connaissances et à découvrir de nouvelles pistes à explorer.

Un webinar pour obtenir des conseils sur la création et l’animation de conférences en ligne

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 14/06/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Durant trente minutes, les experts de Livestorm vous donneront des astuces pour vous lancer dans une stratégie de webinars. Ils redescendront toutes les étapes à suivre pour réussir la conception et l’animation de ses événements et expliqueront comment la solution Livestorm peut vous y aider.

Une webconférence pour connaître la maturité des entreprises françaises face à l’architecture MACH

Qui ? Emakina, Fluentcommerce et commercetools

Quand ? Le 14/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les trois membres de la MACH Alliance vous révéleront où en sont les sociétés françaises dans l’adoption de l’architecture MACH. Ils vous partageront les résultats d’un sondage mené par OpinionWay auprès de 200 DSI français. Vous découvrirez les enseignements à tirer de cette étude ainsi qu’un cas client.

Un webinar pour découvrir le fonctionnement et les avantages du collaborative learning

Qui ? 360Learning

Quand ? Le 15/06/2022

À quelle heure ? À 10h

Sujet : L’expert de 360Learning vous présentera le collaborative learning, une nouvelle méthode d’apprentissage. Il vous expliquera pourquoi et comment l’intégrer à votre stratégie de formation. Une démonstration de la plateforme 360 Learning sera réalisée.

Un événement en ligne pour obtenir conseils et astuces sur la prospection de clients B2B

Qui ? Manageo

Quand ? Le 16/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Manageo vous donnera des conseils pour cibler le plus justement possible les bons clients B2B. L’entreprise vous délivrera une checklist pour réussir votre campagne de prospection par e-mail.

Une webconférence pour améliorer la satisfaction client grâce à une stratégie e-logistique

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 16/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Cet événement en ligne est une opportunité de comprendre les avantages de la logistique connectée. Cette dernière peut être un véritable levier pour fidéliser sa clientèle.

Un webinar pour réussir à booster sa visibilité locale sur Google

Qui ? Digitaleo et Kamp’n

Quand ? Le 16/06/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : C’est une occasion de savoir comment ressortir premier sur les recherches locales Google. À la fin de ce webinar, vous connaîtrez les bonnes pratiques SEO, les techniques pour créer des campagnes Ads plus efficaces et les optimisations à mettre en œuvre lorsqu’on gère plusieurs points de vente/établissements.

