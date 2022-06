FreeIcons, Doodle Icons, Icons8… Le web regorge de bibliothèques d’icônes gratuites. Elles permettent de personnaliser ses projets, ses présentations ou ses illustrations. De son côté, Untitled UI Icons en propose plus de 1 100, spécialement conçues pour Figma, la plateforme collaborative de design UI. Il s’agit d’icônes simples, utilisables dans des projets variés.

Des icônes simples utilisables dans plusieurs projets

Se procurer ces icônes ne demande que quelques secondes. Sur le site web de Untitled UI Icons, il faut cliquer sur “Free version”. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est possible de faire un don aux créateurs de la bibliothèque en entrant le montant de son choix. Un simple clic sur le bouton “Acheter” donne accès à la page de téléchargement. Depuis un document PDF, on obtient le lien de la bibliothèque d’icônes sur Figma. Il faut se connecter à la plateforme et cliquer sur “Dupliquer” pour obtenir tous les contenus.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Les icônes sont triées en fonction de leur domaine d’utilisation. Par exemple, une section “Finance & E-commerce” est disponible. On y retrouve des icônes liées à la banque, aux crypto-monnaies ou encore au shopping. Il en existe aussi pour le voyage, la météo, le développement web… Au total, 19 catégories composent la bibliothèque. Vous l’aurez compris, il est difficile de ne pas trouver le contenu qu’il nous faut.

Des icônes dites plus générales sont également proposées, comme une disquette pour la sauvegarde, une flèche dans un rond pour le téléchargement ou encore un nuage pour représenter le cloud. Des flèches, des smileys et des formes sont aussi inclus dans la bibliothèque. On peut utiliser des icônes pour représenter un fichier, des notifications, des utilisateurs… Pour chaque section, une cinquantaine de contenus est présentée.

L’avantage, c’est que comme les icônes sont conçues sur Figma, elles sont modifiables. Il est possible d’opter pour une couleur plus vive et d’ajouter des effets comme une ombre. Chaque élément est exportable en PNG, JPG, SVG et PDF.

Untitled UI Icons propose aussi deux versions payantes. Elles donnent toutes les deux accès à des icônes avec des lignes bicolores, et d’autres remplies d’une couleur. Des contenus supplémentaires sont également disponibles.