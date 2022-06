Microsoft a fait du jeu vidéo l’une de ses priorités. Dans le but de renforcer ce secteur, la firme de Redmond mise sur son service de jeux à la demande, le Xbox Game Pass, et sur le Xbox Cloud Gaming. En juin 2021, l’entreprise avait annoncé l’arrivée de ses services sur téléviseurs connectés. Un an plus tard, l’écosystème Xbox va effectivement débarquer sur les derniers téléviseurs Samsung, permettant de jouer aux derniers titres, sans avoir à posséder de console.

Plus d’une centaine de jeux jouables sans console Xbox

Microsoft a dévoilé via son site officiel que dès la fin du mois de juin, les modèles récents de télés connectées vendues par Samsung intégreront une application Xbox. Cela inclut les modèles Neo QLED de la marque coréenne sortis en 2022. Cette application va permettre aux abonnés à l’offre Xbox Game Pass Ultimate, facturée 12,99€ par mois, de jouer à plus d’une centaine de jeux via le service de cloud gaming de Microsoft. Cette proposition fait partie de la stratégie actuelle de la société américaine de renforcer sa position dans le secteur du jeu vidéo.

Au démarrage d’une télévision Samsung compatible, l’utilisateur devra connecter une manette sans fil via le Bluetooth pour accéder au service. Pas de restriction de ce côté-ci, puisque même les manettes de la PlayStation 4 et 5 seront compatibles, au côté des périphériques Xbox traditionnels. L’application possède une interface similaire à celle du Xbox Game Pass, c’est-à-dire un catalogue de jeux qui peuvent être lancés instantanément, à la manière d’un Netflix des jeux vidéo.

Avec cette fonctionnalité, plus besoin d’une console pour jouer. La Xbox Series X, dernière machine de Microsoft, coûte actuellement 500 euros et est difficile à trouver à cause de la pénurie de composants. Cette offre présente un véritable avantage pour les personnes qui disposent d’une bonne connexion internet et d’une télévision connectée.

La fin des consoles avec l’avènement du cloud gaming ?

Malheureusement, Microsoft n’a pas fait mention d’autres marques de téléviseurs compatibles pour le moment. Son catalogue de jeux pourrait cependant devenir accessible via un boîtier multimédia comme le Chromecast de Google. Cela permettrait de profiter du service cloud de Microsoft sur n’importe quel écran.

La concurrence est plus en avance sur ces questions de diffusion. Les offres de cloud gaming Stadia de Google et Luna d'Amazon sont accessibles via les boîtiers respectifs des deux géants de la tech. Microsoft possède toutefois un catalogue de jeux bien plus riche. Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft est encore en plein développement. Il est disponible dans 28 pays, dont l’Argentine et la Nouvelle-Zélande qui viennent d’en recevoir l’accès.

Le directeur de la division jeu vidéo de Microsoft, Phil Spencer, a confirmé que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate auront accès à encore plus de jeux via le cloud d’ici la fin de l’année. Concrètement, cela signifie que Xbox Cloud Gaming ne se restreindra plus aux jeux liés aux services de jeu à la demande, mais inclura la totalité des jeux achetables individuellement sur le store de Microsoft.

Sony, principal concurrent de Microsoft dans le jeu vidéo, n’a pas recours à une stratégie aussi agressive en matière de cloud gaming. Son offre, le PlayStation Plus, permet de jouer à une sélection restreinte de jeux sur console ou PC, alors que la firme de Redmond propose également son service sur tous les smartphones. Avec un tel effort mis sur le cloud, l’existence même des consoles est remise en question.