Qualcomm a l'ambition de rattraper les dernières puces Apple Silicon sur le plan des performances. S'il ne date pas d'hier, cet objectif a été réitéré cette semaine par Cristiano Amon, CEO du groupe, dans le cadre d'une interview accordée au média américain CNET. Le plus clairement du monde, l'intéressé y indique viser « le leadership en performances sur les CPU pour PC, point barre ». Ces déclarations interviennent parallèlement à l'annonce des nouveaux processeurs à basse consommation Apple M2, destinés dans un premier temps aux nouveaux MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces. Deux nouveaux ordinateurs portables dévoilés lors de la conférence que le géant de Cupertino tenait ce lundi en guise de coup d'envoi de sa WWDC 2022.

Si Cristiano Amon réitère, c'est parce qu'il dispose désormais d'une équipe d'ingénieurs suffisamment talentueuse pour mettre au point une nouvelle puce capable de surclasser celles d'Apple. Et pour cause, l'équipe formée par Qualcomm ces dernières années est composée d'anciens ingénieurs d'Apple ayant posé les bases techniques qui ont servi, un peu plus tard, à l'élaboration de la puissante puce M1 et de ses différentes moutures.

Nuvia, le rachat stratégique de Qualcomm qui pourrait bientôt porter ses fruits

Issue du rachat de la start-up Nuvia, confirmé l'année dernière, cette équipe comprend notamment trois anciens cadres d'Apple, dont Gerard Williams, qui avait chapeauté la création d'anciennes puces « A » conçues pour motoriser les iPhone. Lors de la création de Nuvia en 2019, ces trois ingénieurs avaient annoncé vouloir concurrencer AMD et Intel. Entre-temps, le contexte a changé : depuis l'annonce des puces M1 en fin d'année 2020, l'homme fort à surpasser sur le terrain des processeurs est devenu Apple.

En acquérant Nuvia pour 1,4 milliard de dollars, Qualcomm s'est attaché les services d'ingénieurs de tout premier ordre, ayant les compétences requises pour, potentiellement, redistribuer les cartes sur le marché des puces sous architecture ARM. Un pari payant ? Les premières informations ayant fuité des équipes de développement de Qualcomm sont encourageantes, mais il faudra attendre avant de savoir si les objectifs affichés par Cristiano Amon sont réellement tenables... et si la nouvelle puce M2 pourra effectivement être battue.

En attendant, le CEO de Qualcomm salue l'élan d'Apple, mais aussi de Microsoft, vers le monde ARM. En deux ans, les deux firmes ont beaucoup œuvré pour encourager le développement de programmes et logiciels capables d'exploiter nativement cette architecture sur un marché des ordinateurs portables et de bureau jusqu'alors très centré sur le design x86 exploitée depuis des décennies par AMD et Intel.