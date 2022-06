Vous avez au moins cinq ans d’expérience professionnelle et vous souhaitez vous perfectionner sur le sujet de la transformation digitale et de la data ? Le Certificat Piloter la Transformation Digitale proposé par emlyon business school à Paris et à Lyon devrait éveiller votre curiosité. Cette formation de 11 jours, éligible au Compte personnel de formation, offre une approche pédagogique centrée sur l’action. Les professionnels qui participent sont mentorés, travaillent en mode projet, et bénéficient de temps de partage pour l’apprentissage par les pairs, afin de tester, construire et piloter un projet data-driven.

Une formation pour mieux piloter les projets de transformation digitale grâce à la data

Certaines entreprises ont du mal à faire évoluer leur business model. Si la plupart des organisations ont bien intégré que la transformation digitale était un facteur de compétitivité, sa mise en œuvre reste délicate. C’est l’avis que partage Sylvain Laffont, Directeur d’exploitation de XEFI qui a justement participé au Certificat Piloter la Transformation Digitale d’emlyon business school en 2021.

Selon lui, « la récente crise pandémique a montré que les entreprises pouvaient accélérer les processus de digitalisation quand cela est nécessaire. L’important est de faire, d’apprendre en marchant, et de se focaliser sur des choses relativement simples à réaliser mais qui permettront de créer de la valeur rapidement ». Au fil des années, la transformation digitale est devenue un élément central pour les entreprises. Elle redessine le business model et rebat les cartes. Selon Sylvain, « elle doit être au service des clients, mais aussi de la société et de ses collaborateurs ».

Objectif : gagner en maturité digitale et développer une vision data-driven

Avec cette formation, emlyon accompagne donc des dirigeants, managers ou des entrepreneurs qui créent des cabinets de consulting et souhaitent apporter une expertise spécifique. Pour Valéry Merminod, Professeur affilié en Transformation Digitale et Directeur du programme Piloter la Transformation Digitale, le spectre est même beaucoup plus large et le certificat ne se limite pas aux dirigeants. Selon lui, la formation s’adresse également à toutes personnes, internes comme externes à l'entreprise, en charge d'un projet de transformation digitale.

Les professionnels qui décident de prendre part à cette formation sont accompagnés par des intervenants qui les aident à structurer, concevoir et conduire leur projet de transformation digitale en activant le levier de la data. Ils disposent ainsi d’une roadmap, d’un plan d’action concret. L’enseignant précise que « les participants apprennent à poser un diagnostic de maturité digitale, à identifier les points de blocage dans les organisations et à construire une dynamique collective ».

Pour cette formation, deux rentrées décalées sont proposées par emlyon business school : le 16 novembre 2022 à Lyon et le 7 décembre 2022 à Paris. Il est d’ores et déjà possible de s’y inscrire.