Gérer les réseaux sociaux d’une entreprise demande beaucoup de temps. Il faut se creuser les méninges pour trouver une idée de contenu, le programmer sur plusieurs plateformes sociales et en analyser les retombées. Pour simplifier cette tâche quotidienne, il existe des outils de gestion de médias sociaux. Parmi eux, Postly. Il offre la possibilité de concevoir et de programmer des contenus en quelques minutes. De quoi simplifier le travail des Community Managers, des agences marketing ainsi que des freelances.

Un outil dopé à l’IA

L’objectif de Postly est d’aider ses utilisateurs à publier plus simplement et rapidement leurs contenus sur les plateformes sociales. Pour cette raison, il faut juste créer sa publication en rédigeant un texte et en ajoutant des photos ou des vidéos. Il est ensuite nécessaire de choisir les hashtags que l’on souhaite utiliser. Ces derniers doivent être sélectionnés stratégiquement en fonction de notre objectif : gagner en visibilité, promouvoir un événement, toucher une nouvelle audience…

Dans la même catégorie Le jeu collaboratif Crayta, présenté comme un métavers en 2D, arrive sur Facebook Gaming

L’avantage, c’est que Postly est doté d’une intelligence artificielle (IA) qui aide à la rédaction et à la sélection de hashtags. Il donne même des idées de posts en fonction des tendances : thread Twitter, événement annuel, blagues, quizz, sujets… Les recommandations sont en anglais.

Dans le cas où l’on aurait déjà rédigé tous nos contenus à l’avance sur un fichier CSV, il suffit d’importer le document sur la plateforme pour que tout soit programmé automatiquement. À noter que le CSV doit respecter un certain modèle et doit contenir des informations précises, comme la plateforme sur laquelle on souhaite publier et la date limite.

Une fois que l’on a conçu la publication parfaite, il suffit d’indiquer le moment où l’on veut la voir en ligne, et sur quel réseau social. Postly prend en charge les plus populaires : Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Reddit et Telegram. L’ensemble des posts programmés sont visibles depuis le calendrier de l’outil. Il est possible de planifier des publications récurrentes.

L’atout principal de Postly est son pan collaboratif. On a le choix de créer des workspaces où chaque utilisateur peut donner son avis sur un post qui est en brouillon et le modifier. L’espace peut être partagé avec des collaborateurs comme des clients. Chacun a l’opportunité de suivre les performances d’une campagne social media depuis le tableau de bord. Ce dernier offre des insights, essentielles pour prendre des décisions stratégiques.

Cet outil qui simplifie le quotidien des professionnels est exceptionnellement disponible au prix de 69 dollars à vie au lieu de 2 484 dollars. Avec cette licence, cinq workspaces peuvent être créés et trente comptes de réseaux sociaux peuvent être ajoutés. Autant de publications que l’on souhaite sont programmables.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.