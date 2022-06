Selon une récente étude réalisée par Thales, 85% des français se disent favorables à la mise en place du futur portefeuille européen d'identité numérique. Un dispositif qui permettra de s'identifier et d'échanger des données personnelles avec les autorités publiques depuis un smartphone.

Le portefeuille d'identité numérique sera officiellement déployé en 2024

Présenté par Margrethe Vestager et Thierry Breton en 2021, deux commissaires européens spécialisés dans le numérique, ce dispositif permettra aux citoyens du Vieux continent de prouver leur identité et de partager des documents électroniques depuis leur téléphone portable. Son déploiement est prévu pour 2023 dans le cadre d'une première phase de test. Ensuite, d'ici 2024, tous les États membres devront proposer ce portefeuille d'identité numérique à leurs résidents.

Dans la même catégorie Apple : la sortie du casque de réalité augmentée finalement reportée ?

L'enquête de Thales, réalisée auprès de 2 000 français, montre que les français sont très favorables au déploiement de ce portefeuille européen d'identité numérique. Menée en décembre 2021, l'étude montre que 85% des répondants se disent prêts à utiliser ce dispositif. La France est par ailleurs le pays le plus enthousiaste à ce sujet. Les italiens se positionnent juste derrière. Ils ont répondu favorablement à 75% à l'adoption du portefeuille d'identité numérique.

La protection des données au cœur du dispositif

Sans surprise, la proportion de personnes intéressées dépend en grande partie de l'âge. L'étude note aussi que cela dépend de « l'expérience vécue avec les systèmes nationaux d'identification et les fournisseurs de portefeuilles numériques, tels qu'Apple, Google et Samsung ». C'est bien le volet de la sécurité qui rassure les français. Les répondants ont bien compris que le portefeuille d'identité numérique va permettre de renforcer la protection de nos données personnelles.

Selon le Commission européenne, « la cybersécurité et la protection des données personnelles doivent être au coeur de ce futur dispositif, même si cela nécessite des délais supplémentaires ». Youzec Kurp, vice-président des solutions d'identité et de biométrie chez Thales, profite de cette publication pour rappeler qu'en tant que chef de file de la sécurité numérique et fournisseur fiable d'identités numériques, « Thales est déterminé à répondre à ces besoins en proposant des solutions de portefeuille ayant fait leurs preuves ».