Dans un article publié le 7 juin 2022, le MIT Technology Review explore la nouvelle stratégie de l'Arabie saoudite pour découvrir des traitements permettant de ralentir le vieillissement. Le royaume pétrolier (très controversé) s'apprête à lancer un grand programme sur le sujet, et à débourser un milliard de dollars chaque année pour tenter de parvenir à ses fins.

Comment l'Arabie saoudite veut ralentir le vieillissement ?

Ralentir le vieillissement... C'est un sujet sur lequel de nombreux milliardaires ont déjà tenté leur chance. On pense au fondateur de Google, Larry Page. Jeff Bezos ou encore Larry Ellison et Peter Thiel. C'est désormais au tour de l'Arabie saoudite, qui a à peu près autant d'argent que tous ces gens réunis, de tenter sa chance. La famille royale saoudienne a créé une organisation à but non lucratif, la Fondation Hevolution, qui prévoit de dépenser jusqu'à un milliard de dollars par an de sa richesse pour soutenir la recherche sur le ralentissement du vieillissement et trouver des moyens de prolonger la vie des humains.

Ce programme fait d'ores et déjà de l'État du Golfe le plus grand « sponsor » de chercheurs, pour tenter de comprendre les causes sous-jacentes du vieillissement et trouver des moyens de le ralentir avec des médicaments. La fondation n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais l'étendue de ses efforts a été décrite lors de réunions scientifiques et fait déjà l'objet de discussions passionnées parmi les chercheurs spécialisés dans le domaine du vieillissement. Ils espèrent que ce programme permettra enfin d'avancer et de financer de grandes études sur le sujet.

Des essais de metformine vont être financés

Le fonds saoudien est dirigé par Mehmood Khan, ancien responsable scientifique chez PespsiCo. Il explique que « notre objectif est de prolonger la période de vie des humains en bonne santé. Il n'y a pas de problème médical plus important sur la planète que celui-là ». Les spécialistes du ralentissement du vieillissement misent beaucoup sur le fait de retarder l'apparition des multiples maladies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, afin de prolonger les années en bonne santé. Hevolution pourrait financer un X Prize de 100 millions de dollars pour mettre au point une technologie « d'inversion du vieillissement ».

Un accord a également été conclu pour réaliser des essais avec de la metformine, un médicament contre le diabète, sur plusieurs milliers de personnes âgées. Cet essai, connu sous le nom de « TAME » (pour « Targeting Aging with Metformin »), a été présenté comme le premier test majeur d'un médicament permettant de retarder le vieillissement chez l'Homme. Pourtant, personne n'a jamais osé le financer. Hevolution a donc décidé de financer un tiers de son coût. L'idée est de démontrer que ce médicament peut retarder l'apparition du cancer ou de la maladie d'Alzheimer.

En 2022, des études ont montré que les personnes vivant dans les États du Golfe « vieillissent plus vite d'un point de vue biologique » que des personnes vivant dans d'autres régions du monde. Voilà pourquoi le gouvernement saoudien estime que le vieillissement constitue une menace spécifique pour l'avenir du pays. Le pays est en proie à de nombreuses maladies, à une certaine abondance provoquées par une alimentation trop riche et à un manque d'exercice physique. La croissante de l'obésité et du diabète en Arabie saoudite est plus rapide que dans les autres pays du monde.