C'est officiel : l'indice boursier Euronext Tech Leaders sera opérationnel dès le mois prochain. Annoncé en février 2022, ce nouveau marché financier est destiné à « accueillir et mettre en valeur les entreprises à forte croissance du secteur technologique ». Une sorte de « Nasdaq européen ».

41 entreprises françaises vont intégrer l'Euronext Tech Leaders

Le mardi 7 juin 2022, Euronext a annoncé le lancement officiel de son nouvel indice boursier : Euronext Tech Leaders. Ce nouveau marché sera une sorte de vitrine européenne, au sein duquel seront regroupées une centaine d'entreprises en pleine croissance et des licornes listées sur l'une des sept grandes places européennes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo). Toutes les entreprises qui intégreront l'Euronext Tech Leaders devront être valorisées à plus de 300 millions d'euros.

Certains parlent déjà d’un nouveau Nasdaq. Ce nouvel indice tech rassemblera dont 41 entreprises françaises. Ensemble, les sociétés de l'Euronext Tech Leaders pèsent plus de 1 000 milliards d’euros de capitalisation boursière (258 milliards d’euros pour les sociétés françaises). Voici les critères pour intégrer ce nouvel indice européen : être une société technologique, afficher une capitalisation d’au moins 300 millions d’euros et enregistrer une forte croissance lors des trois dernières années (à moins d’avoir déjà dépassé le milliard d’euros de capitalisation).

Bpifrance et la Caisse des Dépôts débloquent des fonds

Parmi les entreprises françaises qui vont intégrer l'Euronext Tech Leaders, nous retrouvons notamment Dassault Systèmes, Soitec, Believe, OVH, Ubisoft, mais aussi des startups moins connues comme SES-Imagotag, Nacon ou Esker. Ce nouveau marché a été créé en partenariat avec BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale, la Caisse Des Dépôts, Bpifrance, La Mission French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets, et Davy. Le nouvel indice boursier sera disponible dès le mois de juillet 2022.

Selon Euronext, l’ambition de Tech Leaders est « d'encourager l’entrée en bourse de sociétés européennes en forte croissance qui, pour se financer, n’ont bien souvent pas d'autre choix que de multiplier les levées de fonds ou de se tourner vers la bourse américaine ». Bpifrance a prévu de débloquer une enveloppe de 500 millions d’euros pour prendre part aux introductions en bourse des pépites nationales. Il y a une vraie attente du côté des entreprises françaises.

Même chose du côté de la Caisse des Dépôts : un fonds consacré à Tech Leaders, doté de 300 millions d’euros sera débloqué dans les prochaines semaines. Au fil des années, cette dotation devrait augmenter. Selon l'établissement financier, il sera porté à 1,5 milliard d’euros d’ici à 2027.