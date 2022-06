Dans un récent billet de blog, Meta explique comment suivre vos statistiques sur Meta Quest depuis la réalité virtuelle vers votre smartphone. Une nouvelle fonctionnalité disponible sur l'application Move, le tracker de fitness intégré de Meta Quest, qui permet la synchronisation des données avec l'application mobile Oculus et Santé d'Apple.

Les statistiques Meta Quest désormais disponibles sur l'app Santé d'Apple

La vraie nouveauté a été annoncée hier soir par Apple lors la WWDC 2022. Il est désormais possible de suivre vos statistiques depuis une application native Apple : Santé (ou Apple Health en anglais). Sachez que vous n'êtes pas obligé de posséder une Apple Watch pour suivre les données de vos exercices en réalité virtuelle. Un iPhone suffit. Grâce à Move, une app disponible sur les casques Meta Quest et Meta Quest 2 dans le menu des applications du casque, vos statistiques sont automatiquement basculées sur l'application Oculus ou Santé, une app développée par Apple.

Dans la même catégorie Facebook serait en train de concevoir un nouveau système publicitaire

Avant de pouvoir suivre vos statistiques, vous devrez définir vos objectifs depuis cette application. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir suivre plusieurs statistiques et notamment le nombre de calories brûlées ou encore votre rythme cardiaque. Ces données seront chiffrées de bout en bout et stockées sur les serveurs de Meta. Pour synchroniser votre casque de réalité virtuelle avec Apple Health, vous devrez simplement autoriser Active Energy et Workouts depuis Move et modifier vos autorisations pour l'application Santé en allant dans les réglages de votre iPhone > Santé > Accès aux données et appareils > Oculus.

Ainsi, vous pourrez retrouver toutes les statistiques de vos activités, réalisées dans la réalité virtuelle ou dans la vraie vie. Une petite nouveauté qui a son importance et qui pourrait inciter de nouveaux utilisations, pour qui la brique « statistiques » manquait, à se lancer dans la réalité virtuelle. Dans son billet de blog, Meta précise que cette nouvelle fonctionnalité se met progressivement en place et que si vous ne la voyez pas tout de suite « ne vous inquiétez pas, cela ne va pas tarder ».

Apple, au plus proche des données de santé

Au fil des années, Apple se tourne de plus en plus vers le domaine de la santé. L'année dernière, un rapport du Wall Street Journal révélait même que la marque à la pomme avait failli lancer un service de santé par abonnement. Un projet qui est aujourd'hui à l'arrêt mais qui démontre une fois de plus l'intérêt du géant américain pour ce domaine. Une application baptisée HealthHabit aurait dû voir le jour. Si elle avait existé, cette app aurait eu pour objectif de mettre en relation les abonnés avec des médecins à travers un chat.