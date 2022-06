Aujourd’hui, les enjeux de la RSE sont au cœur des préoccupations des consommateurs. Ils attendent des entreprises qu’elles s’engagent et se positionnent sur des sujets environnementaux et sociétaux. Pour les organisations, il est indispensable de mettre en place des actions visant la mise en œuvre d’une démarche RSE transparente, efficace et surtout pérenne. Le jeudi 9 juin 2022 à 11h, CitizenWave, le spécialiste de l’engagement des collaborateurs par le développement durable, organise un webinar sur cette thématique. L’objectif est d’aider les dirigeants d'entreprises et les responsables RSE à renforcer l'impact de leurs actions solidaires, et à les activer dans la durée.

Activer des actions fortes

Pour être efficace, une stratégie RSE doit être composée d’actions fortes qui permettront de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Durant ce webinar, les experts de CitizenWave passeront en revue les actions existantes. Parmi elles, la fresque du climat. Concrètement, il s’agit d’un atelier participatif qui s’articule autour de trois temps forts : une étape de réflexion (notamment sur les causes et l’impact du dérèglement climatique), un temps de créativité et une phase d'échange.

Les actions solidaires (bénévolat, campagne de don, etc.) et les mécénats de compétences peuvent aussi être mis en place. Les intervenants vous expliqueront comment fonctionnent chacune des actions RSE et comment les mettre en place au sein de votre entreprise.

Une question demeure toutefois : comment les faire perdurer sur le long terme ? C’est à cette interrogation que répondront les spécialistes de CitizenWave et les partenaires qui les accompagneront.

Engager et sensibiliser ses équipes pour pérenniser sa stratégie RSE

La sensibilisation des équipes s’avère être un point de départ incontournable pour pérenniser sa démarche RSE. Sans connaissance sur ces enjeux, il paraît complexe voir impossible de susciter leur engagement. Néanmoins, ce dernier est essentiel pour instaurer une stratégie RSE sur le long terme. Sans celui-ci, difficile de mettre en place des actions pertinentes, transparentes et adaptées aux attentes de chacun.

Pour cette raison, il est primordial de sensibiliser ses salariés sur les sujets environnementaux, économiques et sociaux. Les intervenants vous expliqueront plus en détail l’importance de la sensibilisation dans la pérennisation de votre démarche RSE.

Ils vous dévoileront les éléments qu’il est possible de mettre en place pour informer vos collaborateurs sur ces thématiques. Il peut par exemple être judicieux d’opter pour les traditionnelles formations ou des ateliers. À l’ère du digital, il existe aussi des plateformes e-learning et des applications qui permettent de s’informer de façon plus ludique.

Laetitia Dumonteil, Conseil en transformation durable chez GOODMOUV, spécialiste de la transformation positive au sein des entreprises ainsi que Zoé Tiberghien chargée de communication chez AIME partageront leurs expériences dans la réalisation d’un parcours de sensibilisation sur la plateforme de CitizenWave. Elles expliqueront comment cette solution a permis à leur organisation de préparer et prolonger l’impact et l’engagement de leurs équipes quant à la RSE.

Voici le déroulé de ce webinar du jeudi 9 juin 2022 :

Une phase d’introduction ;

Une présentation CitizenWave ;

Actions RSE, quelles sont-elles et comment ça marche ? ;

Activation long terme, quelle est la solution ? ;

Agir et engager, les objectifs clés ? ;

Une session de questions/réponses.

Pour ne manquer aucun conseil des experts, n’oubliez pas de vous inscrire à cet événement en ligne organisé par CitizenWave.