Au nom de l'écologie, Samsung a décidé de lancer une grande initiative afin de mettre fin au papier dans ses bureaux pour éviter le gaspillage. Le géant sud-coréen est convaincu que les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour participer à la sauvegarde de l'environnement, et cela commence par supprimer le papier.

Le rôle des grandes entreprises sur la protection de la planète

En 2022, l'avénement du numérique permet de réduire drastiquement sa consommation de papier. La majorité des particuliers ont pris conscience de ces enjeux et se prêtent au jeu, même si l'impact est faible. Quand un géant technologique décide de prendre des mesures pour réduire sa consommation de papier, l'impact est bien plus grand. Voilà pourquoi Samsung est convaincu que les grandes entreprises ont un rôle à jouer dans la protection de la planète.

Durant des dizaines d'années l'Homme ne s'est pas préoccupé de la gestion de ses forêts. Nous avons imprimé des milliards de pages sans nous soucier des conséquences. Aujourd'hui, il est temps que cela change. C'est en tout cas la volonté du géant sud-coréen, qui compte bien entamer sa transition vers des pratiques éco-responsables. Samsung veut prendre part à cet effort mondial avec le lancement d'un nouveau programme « qui vise à réduire significativement sa consommation de papier dans ses services clients partout dans le monde ».

Samsung veut bannir le papier

L'entreprise sud-coréenne prévoit de remplacer le papier par des documents numériques dans ses 11 000 points de services, exploités par Samsung Electronics dans près de 180 pays par 40 filiales. Pour aller encore plus loin, Samsung se fixe un autre objectif à moyen terme. L'entreprise compte remplacer « tous les documents de bureau de ses centres de réparation ou d'assistance client par des versions numériques ». Avec cette stratégie numérique, Samsung espère économiser au niveau mondial près de six millions de litres d'eau chaque année et réduire ses émissions de CO2 de 526 millions de tonnes à travers l'ensemble de ses actions.

C'est une initiative que la plupart des grandes entreprise pourrait prendre pour contribuer à la sauvegarde des forêts. Selon Hyeongnam Kim, vice-président exécutif de Samsung en charge du service client au niveau mondial, « nous avons fait des efforts constants pour offrir des services pratiques à nos clients et pour renforcer nos pratiques de gestion durable dans le domaine du service à la clientèle. Chez Samsung, nous sommes déterminés à créer un avenir plus durable qui offre une meilleure vie à tous en introduisant des solutions créatives et respectueuses de l'environnement dans tous nos secteurs d'activité ».