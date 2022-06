Les législateurs européens sont tombés d'accord aujourd'hui, mardi 7 juin 2022 : le chargeur USB-C va devenir la norme d'ici l'automne 2024 au sein de l'Union européenne. Cette nouvelle législation s'appliquera à l'ensemble des appareils électroniques.

Le chargeur USB-C obligatoire d'ici 2024

Parmi les appareils concernés, on retrouve notamment les tablettes, les smartphones, les appareils photos numériques, les consoles de jeux. Les ordinateurs portable devront se conformer à cette même règle, mais à une date ultérieure. En revanche, l'iPhone d'Apple sera bien concerné dès l'automne 2024, comme l'ensemble des smartphones vendus sur le territoire européen. Cette législation est en cours d'élaboration depuis plus de dix ans. Un accord sur son champ d'application a été trouvé ce matin à l'issue de négociations entre les différents organes de l'Union européenne.

Dans la même catégorie Meta va réorganiser sa division responsable de l’intelligence artificielle

Alex Agius Saliba, rapporteur du Parlement européen, a déclaré aujourd'hui dans un communiqué de presse que « ça y est, nous avons enfin fait du chargeur commun une réalité en Europe. Les consommateurs européens ont longtemps été frustrés par les multiples chargeurs qui s'accumulaient avec chaque nouvel appareil. Désormais, ils pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables. La législation comprend également des dispositions visant à traiter les chargeurs sans fil à l'avenir, ainsi qu'à harmoniser les normes de chargement rapide ».

Une nouvelle loi qui ne va pas plaire à Apple

Avant d'être mis en œuvre, le texte doit encore passer devant le Parlement européen et le Conseil, dans le courant de l'année 2022. Cela n'a pas empêché le Parlement d'assurer que la législation sera bien en place « d'ici l'automne 2024 ». C'est simple, à cette date, tous les appareils concernés par la loi et vendus au sein de l'Union devront proposer un port de recharge USB-C. L'idée d'un chargeur universel est avant tout une tentative pour réduire le volume des déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs.

Avec une telle législation, les membres du Parlement européen espèrent qu'à l'avenir, les appareils électroniques n'auront plus besoin d'être livrés avec un chargeur. En effet, ce texte pourrait permettre aux consommateurs d'économiser 250 millions d'euros par an avec des « achats inutiles de chargeurs » et de réduire d'environ 11 000 tonnes le nombre de déchets électroniques par an. La législation européenne devrait avoir un impact considérable auprès d'Apple. Le fabricant américain est le seul à utiliser encore un chargeur qui lui est propre, au lieu de l'USB-C.

En 2021, Apple a vendu 241 millions d'iPhone dans le monde, dont environ 56 millions en Europe. À ce sujet, Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur de l'Union, a été interrogé pour savoir si cette législation visait spécifiquement Apple. Il a déclaré que ce n'était pas le cas et que « la règle va bien s'appliquer à tous les fabricants du monde entier. Elle n'est adoptée contre personne. Nous travaillons pour les consommateurs, pas pour les entreprises, et nous devons leur donner des règles. Des règles claires pour pouvoir entrer sur le marché européen ».