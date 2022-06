L’été étant une période creuse, c’est un moment propice pour apprendre de nouvelles compétences, se renseigner en profondeur sur une thématique et commencer à mettre en place sa stratégie pour la rentrée. Cette semaine, nous vous proposons cinq webconférences gratuites qui vous permettront de réaliser ces objectifs.

L’ensemble des conférences et événements en ligne à venir, rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Dans la même catégorie Avec Bolk, les cantines robotisées arrivent en entreprise

Un webinar pour réussir à concevoir une stratégie de webinar efficace

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 07/06/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Cette webconférence est une occasion de découvrir l’importance d’avoir une solution performante pour faire des webinars un levier marketing efficace. Vous aurez l’opportunité de découvrir celle de Livestorm, première plateforme française d’engagement vidéo pour gérer ses réunions et webinaires de A à Z.

S’inscrire

Une webconférence pour parvenir à acquérir facilement de nouveaux clients

Qui ? PayPlug et Sendinblue

Quand ? Le 09/06/2022

À quelle heure ? À 10h

Sujet : PayPlug et Sendinblue allient leurs forces pour vous éclairer sur l’acquisition client. Les intervenants vous dévoileront comment mettre en place une stratégie suffisamment efficace pour convertir et fidéliser votre clientèle. Il s’agit de l’une des six conférences qui auront lieu dans le cadre de son Sommet Digital, destiné aux PME.

S’inscrire

Une conférence en ligne pour comprendre comment pérenniser sa stratégie RSE

Qui ? CitizenWave

Quand ? Le 09/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : CitizenWave, le spécialiste de l’engagement des collaborateurs par le développement durable, vous expliquera le rôle de la sensibilisation des collaborateurs dans la pérennisation de ses actions RSE.

S’inscrire

Un événement en ligne pour trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Qui ? Easyblue

Quand ? Le 08/06/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Durant ce webinar, Hugo Bentz, Co-fondateur de la startup Kymono, fera part de son expérience de jeune entrepreneur. Il reviendra sur son parcours et vous dévoilera comment il parvient à allier vie personnelle et professionnelle.

S’inscrire

Un webinar pour découvrir comment TotalEnergies a réussi à mettre en place une stratégie de fidélisation et d’engagement sur le wallet mobile

Qui ? Captain Wallet

Quand ? Le 09/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : À travers le case study de TotalEnergies, vous découvrirez comment développer une stratégie de fidélisation et d’engagement sur le wallet mobile. L’entreprise internationale est parvenue à engager 11% des membres de son programme de fidélité sur le wallet mobile en seulement quatre mois.

S’inscrire

Une webconférence pour développer une stratégie de contenu SEO performante

Qui ? SEOQuantum

Quand ? Le 09/06/2022

À quelle heure ? À 14h

Sujet : Pendant une heure, les experts de SEOQuantum vous partageront une multitude de conseils afin de vous aider à concevoir une stratégie de contenu SEO efficace. Ils vous expliqueront comment générer rapidement du trafic grâce à ses contenus.

S’inscrire