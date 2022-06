Les moodboards sont très utilisés par les créatifs. Ils offrent la possibilité de déterminer une identité visuelle et de matérialiser une idée. Ils sont particulièrement utiles au début de la création d’un projet, notamment car ils permettent de trier ses différentes inspirations. Des outils comme Visualist simplifient la création de ces planches de tendance.

Créer des moodboards en quelques minutes

Il est possible d’utiliser Visualist sans s’inscrire. Toutefois, il est préférable de se créer un compte pour pouvoir retrouver plus simplement ses créations en cours. Seulement un nom et une adresse e-mail seront alors nécessaires pour accéder à l’interface principale de Visualist. Étant donné sa simplicité d’utilisation, l’outil peut être utilisé par tous. En effet, uniquement trois onglets composent la page d’accueil.

Dans la partie “Library”, on retrouve toutes les images que l’on a utilisées dans ses moodboards. Dans le cas où l’on chercherait une photo précise, il suffit d’entrer le nom de celle-ci dans la barre de recherche, de les trier selon leur date d’ajout ou de les filtrer en fonction de leurs couleurs. Cela évite de passer de longues minutes à fouiller dans sa bibliothèque d’images.

De leur côté, les moodboards sont tous rangés dans la partie “Boards”. Pour commencer une nouvelle création, il faut cliquer sur l’onglet “Studio”. C’est à cet endroit que l’on peut laisser libre cours à sa créativité. Pour importer des photos, il faut les glisser et les déposer sur l’interface, ou cliquer sur le bouton “+”. Une fois toutes les photos ajoutées, il convient de choisir une disposition pour que le moodboard se crée automatiquement. “Cluster” rangera les images de façon désordonnée, “Rows” sous forme de rangées et “Columns”, comme son nom l’indique, en colonnes.

Visualist est un outil collaboratif. Grâce aux “Stickies”, un collaborateur peut ajouter un commentaire à un endroit spécifique du moodboard. De cette manière, l’auteur de la création peut réaliser les modifications demandées, et partager le contenu à d’autres personnes en copiant le lien. À noter que les planches de tendance peuvent être exportées ou copiées comme un PNG, par exemple sur une slide de présentation.

En parallèle, Visualist propose de créer une palette de couleurs, de redimensionner une image en quelques clics, ou d’effacer le fond. L’objectif est de permettre à chacun de concevoir un moodboard plaisant esthétiquement.