À l’approche de l’été, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, organise L’App Morning. Il s’agit d’une série de conférences en présentiel dont l’objectif est de vous aider à renforcer votre expertise en app marketing. Cet événement gratuit se tiendra le mardi 21 juin 2022 de 8h30 à 12h30. Il aura lieu au cœur de Paris, au Bristol (8ème arrondissement).

Plus de quinze thématiques à découvrir

Vous pourrez participer à six conférences, couvrant plus de quinze thématiques différentes. Il s’agit d’une opportunité unique de se perfectionner dans des domaines précis, par exemple iOS 15 ou Android LAT. Les intervenants aborderont également la fraude dans l’univers du display. Les exemples de fraudes sont aujourd’hui nombreux, allant de l’achat de faux clics à la simulation de clics. On estime aujourd’hui que la fraude représente 20 à 30% de l’inventaire mondial et coûte en moyenne chaque année plusieurs milliards de dollars aux annonceurs. Ainsi, vous aurez la possibilité d’en savoir davantage sur les différentes solutions existantes pour lutter contre ce phénomène et les outils à votre disposition.

Dans la même catégorie Podcast : Acast propose désormais le ciblage conversationnel aux annonceurs

L’App Morning est aussi une occasion d’en apprendre plus sur le retargeting in-app. Pour rappel, cela consiste à faire revenir un internaute qui a abandonné un achat ou une action sur une application. Le but est de réengager les porteurs et ainsi maximiser le ROI. Vous pourrez comprendre en détail le fonctionnement et les avantages de cette méthode grâce au retour d’expérience de Brico Privé, site de ventes privées spécialisé dans le bricolage.

D’autres thématiques incontournables seront abordées, parmi lesquelles le push marketing, les réseaux sociaux et les différents types d’A/B testing. Tous les éléments fondamentaux de l’app marketing seront passés en revue et décryptés. Pour ne rien manquer, il suffit de s’inscrire gratuitement aux conférences d’Ad4Screen.

Échanger avec d’autres annonceurs

Tout au long de cette matinée, de nombreux professionnels du marketing digital interviendront pour vous faire part de leur expertise. Ils partageront leur expérience afin que vous connaissiez les meilleures pratiques en matière d’app marketing. Plusieurs experts opérants dans des domaines bien différents seront présents à l’App Morning. Parmi eux :

Thibault Zimmermann, Lead App Marketing Manager chez Mano Mano ;

David Nedzela, Chief Customer Officer à la SNCF ;

Eric Poncin, Fondateur de Toosla ;

Jérôme Souilhard, Chargé d’E-mailing & CRM chez Brico Privé ;

Jean-David Morin, Sales Manager chez AppsFlyer ;

Aline Reiniche, Senior Regional Director France chez Adjust ;

Patrick Mareuil, Managing Director EMEA chez Airship.

Au total, ce sont plus de 25 intervenants qui prendront part à l’événement. Vous pourrez leur poser toutes vos questions lors d’une session Q&A inédite. Ils vous livreront de précieux conseils en matière d’app acquisition, d’analyse de performances, de leviers à activer…

Cette matinée est également une opportunité d’étendre son réseau. En effet, vous rencontrerez d’autres annonceurs, pourrez mettre en avant vos compétences et vous lancer dans de nouveaux projets qui permettront de développer votre business.

Vous l’aurez compris, L’App Morning est le rendez-vous à ne pas manquer pour tout professionnel souhaitant monter en compétence en app marketing, faire du networking et obtenir de véritables conseils d’experts. N’oubliez pas de vous inscrire !